Катето Евро поиска внукът ѝ да носи името ѝ, но Ивелина не се поколеба с отговора (ВИДЕО)

Обичаната актриса Катето Евро е истинска свекърва мечта. Докато синът ѝ Сашо Кадиев е в далечен Китай, тя не спира да се грижи за бременната си снаха Ивелина Чоева. Това видяхме от видео, което двете дами публикуваха в социалните мрежи. Катето не само демонстрира, че съпругата на Кадиев е в добри ръце, като я гощава с какви ли не домашно приготвени ястия, но и показа, че могат истински да се забавляват в компанията една на друга.

Малки шеги за голяма забава

Като баба на бъдещото внуче Катето Евро се вълнува и дори пита снаха си "Ще го кръстиш ли Катерин?", на което пък тя категорично отказва. "Е, не!", отговори Ивелина, след което двете избухват в смях, докато се прегръщат. Какво обаче ще бъде името на наследника в семейството, остава загадка. Припомняме, че наскоро Ивелина и Александър обявиха, че чакат момче.

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Снахата и свекървата се забавляват, като по-нататък видеото продължава с презентация на Катето за гозбите, с които гощава Ивелина. Двете отправиха и послание към Кадиев да не се притеснява, да не бърза и да стои в Китай.

"Добре, че не живея при теб! Щях да стана тройна", чува се коментар на инфлуенсърката, след като Катето изрежда всяко ястие на масата.

Припомняме, че в края на миналия месец Кадиев и съпругата му привлякоха погледите на последователите си в социалните мрежи със снимки от Мароко, а по-късно двамата отново развълнуваха почитателите си, като обявиха, че Ивелина е бременна.

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След видеото на Катето Евро с Ивелина, Сашо Кадиев също се включи с публикация в социалните мрежи, разкривайки че по-хубаво от дома няма.

След продължителното си пътуване до Китай, където беше в компанията на дъщеря си Кати, популярният телевизионен водещ не се отдаде на почивка. Вместо това той се насочи право към мястото, което винаги му носи уют и спокойствие – дома на майка си.

Кадиев никога не е крил колко силна е връзката му със семейството. Затова и този път с усмивка и характерното си чувство за хумор споделя: "Китай си е Китай, но при мама няма по-хубаво място!", сподели той към видео в Instagram.