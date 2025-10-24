Ким Кардашиян разкри шокираща диагноза след скенер на мозъка (ВИДЕО)

Американската звезда Ким Кардашиян обяви публично, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, съобщи „Ройтерс". Тя разкри диагнозата си в тийзър за седмия сезон на риалити шоуто „Семейство Кардашиян“, чиято премиера се излъчи по платформата Hulu. От думите ѝ не става ясно дали е имала симптоми, за да потърси лекарска помощ.

Повече за диагнозата ѝ

45-годишната Ким съобщи също, че лекарите са ѝ казали, че това е причинено от „стрес“.

Мозъчната аневризма е издутина или балониране в кръвоносен съд в мозъка. Tя се причинява от изтъняване на стените на артериите. Често се образува в местата на разклонения или разклонения на артериите, защото тези области на съдовете са по-слаби. Въпреки че аневризмите могат да се появят навсякъде в мозъка, те са най-често срещани в артериите в основата на мозъка. Повечето аневризми са безсимптомни и се откриват случайно.

Ако мозъчната аневризма се разкъса, това причинява кървене в мозъка, известно като хеморагичен инсулт. Ако това се случи, може бързо да стане животозастрашаващо и да изисква спешно лечение.

Повече за отношенията ѝ с бившия ѝ мъж Кание Уест

Ким Кардашиян разкри, че винаги е чувствала натиск да защитава и помага на Кание Уест по време на неговите противоречиви публични изблици, докато едно от четирите им деца не станало свидетел на поведението му.

„Успявах да го крия толкова дълго“, сподели тя. „Винаги съм се чувствала сякаш имам Стокхолмски синдром, до степен, че винаги се чувствах много зле, винаги го защитавах и винаги исках да му помогна.“

Стокхолмският синдром се определя като травматична връзка, при която жертвата може да изпитва симпатия към насилниците си или да развие положителни чувства към своите похитители/ насилници с течение на времето.

Макар че 45-годишната Кардашиян не даде подробности за ситуацията, която е променила нейната гледна точка, тя добави: „Това беше първият път, когато не почувствах тази отговорност лично.“

Основателката на Skims също така отговори на критиците, които смятат, че тя има „лукса да се оттегли“ от 48-годишния Уест и „никога повече да не се занимава с него“, казвайки: „Това не е моята реалност".

„С този човек имаме четири деца заедно“, каза тя, визирайки 12-годишната Норт, 9-годишния Сейнт, 7-годишната Чикаго и 6-годишния Псалм.

На друго място Кардашиян обясни, че изпитва пристъпи на псориазис – кожно заболяване, което причинява обриви – когато се чувства „по-стресирана".

„Децата ми са ангажирани сега“, каза тя, признавайки, че няма механизъм за справяне и се фокусира единствено върху опитите си да ги предпази от изблиците на Уест.

„Те ще разберат нещата. Ще пораснат. Ще видят. Така че моята работа като майка е просто да се уверя, че в момент, когато това поведение се случва, те са защитени.“