Тайният жест на Адам Сандлър: Защо Дженифър Анистън получава цветя всяка година

Дженифър Анистън получава цветя от своя дългогодишен приятел Адам Сандлър всяка година в един и същи специален ден, като жест, който носи дълбок смисъл. В ексклузивно интервю за "The Wall Street Journal" през 2023 г., актрисата разкрива, че Сандлър ѝ изпраща букет всяка година за Деня на майката – традиция, основана на любов и непоклатимо приятелство.

Цветята, изпращани от Сандлър и съпругата му Джаки, имат допълнително значение, като се има предвид 20-годишна болезнена борба на актрисата в опит да има дете.

През десетилетия на холивудски блясък, блокбъстъри и лични изпитания, годишният букет от Сандлър служи като трогателно напомняне за приятелство и подкрепа. За Анистън тази проста, но значима традиция показва, че любовта и лоялността често блестят най-силно в малките жестове.

Анистън често е коментирала спекулациите, свързващи миналите ѝ връзки, включително браковете ѝ с Брад Пит и Джъстин Теру, с невъзможността ѝ да забременее. В скорошно интервю за "Harper’s Bazaar" звездата от "Приятели" открито говори за напрежението и натискa, които са я съпътствали през годините.

Снимка: Getty Images

Тя също изясни личния си избор относно осиновяването в подкаста "Armchair Expert", обяснявайки, че не иска да осинови дете. "Искам моето собствено ДНК в малко човече. Това е единственият начин, независимо дали е егоистично или не, каквото и да е, винаги съм го искала."

Проекти в Холивуд и бъдещи планове

Дженифър Анистън и Адам Сандлър се срещат за първи път през 1990-те в ресторант в Лос Анджелис на име "Джери’с Дели". Оттогава са споделяли екран в филми като "Just Go with It" и "Murder Mystery" на Netflix и продължението му от 2023 г. Извън камерите тяхното приятелство е също толкова легендарно, белязано от шеговити закачки и взаимна подкрепа.

Снимка: Getty Images

Освен приятелството и личните постижения, Анистън продължава да изследва вълнуващи професионални начинания. Миналия месец тя, Сандлър и Дрю Баримор обсъдиха потенциални съвместни проекти, включително шеговити идеи като римейк на „Three’s Company“ и възможно продължение на култовия филм „Death Becomes Her“, в който оригинално участват Мерил Стрийп и Голди Хоун, пише "The Economic Times".