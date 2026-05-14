"Ергенът" заслужи думите "Влюбена съм!". Дали не е късно? (ВИДЕО)

Развръзката в петия сезон на "Ергенът" е буквално зад ъгъла, а моментът на истината настъпи. Време е за последните съдбовни решения и откровени признания, които ще разтърсят имението на любовта и ще преобърнат всички изградени взаимоотношения между участниците. Докато Марин все още се намира на кръстопът, разкъсван от колебания в търсене на финалния отговор, Илияна ще признае, че е влюбена - дали в Гатев или в Стоян, който си тръгна, след като дамата на сърцето му му обърна гръб, предстои да научим тази вечер (14 май).

"Очевидно за мен е, че съм влюбена. Което е най-важното. И не знам какво да правя с тази емоция.", се разкриват думите на Илияна в кратък откъс от предстоящия епизод.

Последна Церемония на розата

Във вчерашния епизод Марин направи ясно разграничение между фаворитките си. В Любомира той оценява интелектуалното предизвикателство и спокойствието - тя не само му дава свобода на мнението, но и го провокира да разширява мирогледа си. При Михаела ситуацията е по-различна – макар Марин да долавя искрен интерес в погледа ѝ, той изпитва съмнение, заради липсата на достатъчно инициатива от нейна страна и това го кара да се колебае. Основният въпрос пред него остава: дали думите ще победят жестовете в последния коктейл за сезона.

Снимка: bTV, фотограф: Филип Станчев

Марин коментира и отношенията си с Нурджан, като я определи за пасивна и недостатъчно дейна. Той призна, че така и не е видял дори веднъж тя да има желание за взаимното им опознаване, което да доведе до евентуално задълбочаване на комуникацията.

Къдрокосият мъж ще трябва да вземе решение с кои две дами ще продължи напред, докато ситуацията с Гатев изглежда ясна.

И всичко това до момента, в който водещият Наум ще разкрие пред тях, че този ден в имението на любовта се е случило нещо, което е останало скрито от техните очи и предстои това важно събитие да получи своят отговор точно тази вечер.

