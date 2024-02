Кръстиха нов вид гущер на Брус Дикинсън (СНИМКА)

Екземплярът Enyalioides dickinsoni, както е научното име на влечугото, е открит едновременно с друг нов вид - Enyalioides cyanocephalus, в тропическите гори на Кордилера де Колан, амазонски район в Североизточно Перу. "Видът е кръстен на Пол Брус Дикинсън, вокалист на легендарната хевиметъл група Iron Maiden, казват от Националната служба по естествените защитени зони, без да уточняват дали сред учените, които стоят зад откритието, има фенове на метъл музиката.

