Лудост от любов: Александра Лашкова разкри какво са направили с годеника ѝ, за да са заедно

10 октомври 2025, 15:53 часа 0 коментара
Лудост от любов: Александра Лашкова разкри какво са направили с годеника ѝ, за да са заедно

Както стана ясно в началото на месеца, актьорите Александра Лашкова и Захари Бахаров ще имат ключови роли в най-новия филм на италианския режисьор Антонио Пису - "България Amore Mio", който тръгва премиерно във всички киносалони в България само след седмица. По този повод младата актриса, която добре познаваме с блестящото й представяне в тринадесетия сезон на шоуто "Като две капки вода", даде специално интервю за NOVA. В предаването "На кафе" Лашкова разказа повече за историята и посланията, които носи филмът.

Актрисата говори за това дали любовта е лудост и на какво сме способни, за да я спечелим. Самата тя дори призна какво е правила от любов заради нейния годеник Даниел Върбанов. Припомняме, че той я изненада с годежен пръстен, като падна на колене пред многобройната публика на големия финал на "Като две капки вода"

"Според мен любовта е най-голямата движеща сила на този свят. И това да тръгнеш след някого в друга държава, си е чиста поезия. Не е лудост, щом става въпрос за любов", коментира тя в интервюто. 

А за отношенията си с любимия сподели: "Докато той следваше в Англия пътувахме постоянно. Понякога дори само за ден, който да прекараме заедно, сме минавали хиляди километри", пояснява актрисата.

Александра и Даниел имат връзка от 5 години. Тя е от Мездра, а той е роден в София. Двамата се запознават в НАТФИЗ, а романтичната им история започва в края на първи курс, като двамата са учили заедно.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
