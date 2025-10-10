Разтърсващ скандал в "Ергенът: Любов в рая": Незабавно отстраниха участник заради агресия (ВИДЕО)

Неочакваното арогантно и изключително грубо поведение от страна на един от новопристигналите мъже в "Ергенът: Любов в рая" наложи неговото изгонване в самото начало. Фитнес инструкторът Радослав не остана и една нощ в имението при вече добре познатите ни участници. Неуместните му шеги и провокативното му поведение определено не се хареса на голяма част от жените по време на купона, а към Габи новодошлият прояви сериозна агресия и така се стигна до инцидент. За щастие момичето не пострада.

Какво се случи?

След шеговита реплика от страна на Габи, Радослав се надвеси над нея, бутна стола ѝ и я събори. Въпреки че малка част от кадрите не бяха излъчени в ефир, по думите на Габриела разбираме, че той дори я е нападнал словесно с доста цинични изрази. Случилото се разстрои участничката и тя не успя да сдържи емоциите и сълзите си, след което се наложи влизането на хора от продукцията по време на снимачния процес.

Още: Шокиращи суми: Участниците в "Ергенът: Любов в рая" определиха "цената на щастието"

Останалите момичета подкрепиха Габи и я защитиха пред всички. Инцидентът повдигна и по-сериозен въпрос - за насилието и отстояването на лично мнение.

Фитнес инструкторът Радослав демонстрира недопустимо поведение към инфлуенсърката Габриела и незабавно беше отстранен от „Ергенът: Любов в рая“. Екипът на продукцията моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано. Пред камерите той заяви, че се извинява, но неуважителното поведение отново излезе на преден план. След това той бе изведен от предаването.

Още: След всички драми: Мартин от "Ергенът" се върна при бившата (СНИМКА)