Маги Сидерова разбива мита за възрастта: Животът започва след 40 години

Носителката на короната "Мис България" Маги Сидерова се появи в предаването "На кафе" в отлично настроение, демонстрирайки своята харизма, увереност и безупречна визия. В откровен разговор тя сподели личната си гледна точка за възрастта, грижата за здравето, активния начин на живот и значението на вътрешната устойчивост. Сидерова отправи силно послание към жените, подчертавайки, че след 40-годишна възраст човек може да открие нови възможности, самочувствие и вдъхновение, защото именно тогава започва един от най-пълноценните етапи в живота.

"Това е една много готина възраст - 40 плюс, от която жените за съжаление се страхуват. Не знам защо. Тя не е опасна."

Според Маги именно в тези си години ставаме най-осъзнати. "Минали сме през много неща и сме преживели много. Затова можем да вземем най-хубавото от живота си и да станем малко егоисти за себе си, специално ние - жените.", обясни тя и подчерта добрия смисъл на егоизма. "Това е времето, когато трябва да обърнем внимание и на себе си."

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Сидерова допълни, че след продължителна отдаденост на кариера и семейство е редно да се погрижиш и за самия себе си.

"Идва момент, в който трябва да се обърнеш към тялото си, защото то е нашият храм - там се прибираме.", каза още Маги.

Според нея да се страхуваме от възрастта е нещо нормално за жените.

Воля, амбициозност и постоянство

"Когато човек се грижи за себе си, спортува и намери правилния подход към тялото си, абсолютно винаги може да изглежда добре", е категоричното мнение на Маги. "Особено когато грижата е адекватна", коментира тя и дава примери за литературата и специалистите, които могат да ни съпътстват в рутината за изграждане на добър режим в ежедневието.

А за да се чувства и да бъде добре един човек Маги Сидерова споделя: "Най-важното е човек да се харесва и да се одобрява."

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Тя смята, че мотивацията е нещо периодично - днес я има, а утре липсва напълно. Това не означава да се отказваме от грижата за себе си и да се отпуснем, а напротив - Маги е на мнение, че има далеч по-важни качества, които те карат да вървиш само напред - воля, амбициозност и постоянство."

Що се отнася до времето, което ще отделим за себе си инфлуенсърката акцентира, че липсата на време е само оправдание: "Просто не си подреждате приоритетите."

Сидерова призна, че прекараното време насаме със себе си е най-качественото, защото тогава намира баланс и прави лична равносметка: "Това е най-хубавото време – когато си самодостатъчен."