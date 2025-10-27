"Можеше да убия някого": Антъни Хопкинс разкри момента, в който е разбрал, че е алкохолик

Антъни Хопкинс не скри проблемите си с алкохола по време на интервю за "The New York Times". Актьорът си спомни епизод, който, за щастие, не е завършил с трагедия и му е помогнал да осъзнае сериозността на зависимостта си от алкохола. "Бях пиян и карах колата си в Калифорния, без да имам представа къде отивам. Тогава осъзнах, че можех да убия някого", обясни той. Сега е трезвен от 49 години.

Артистът отиде още по-далеч и призна, че по онова време собственият му живот не е имал никакво значние: "Можех да убия и себе си, но това също не ме интересуваше". По време на разговора Антъни Хопкинс изрази тревога от факта, че е можел да отнеме живота на цяло семейство. Този случай се оказва повратна точка в отношенията му с алкохола.

Антъни Хопкинс: "Осъзнах, че съм алкохолик"

Карането сам, пиян, в безсъзнание и безцелно по улиците на Калифорния в колата му е послужило, за да научи един урок. Актьорът тогава разбира, че има ясен проблем. "Осъзнах, че съм алкохолик и тогава дойдох на себе си", призна той в интервюто за "The New York Times". Артистът обясни, че е чул вътре в себе си мъжки глас, който определя като радио, който му казяа следното: "Приключвай. Сега можеш да започнеш да живееш. И всичко е имало смисъл, така че не го забравяй нито за миг."

В момента Антъни Хопкинс е на 87 години, на 31 декември ще навърши 88, и е изградил успешна кариера в Холивуд, печелейки две награди "Оскар" за най-добър актьор за "Мълчанието на агнетата" (1991), може би най-запомнящият му филм, и "Бащата" (2020). Той е номиниран и за ролите си в "Остатъкът от деня" (1993), "Никсън" (1995), "Амистад" (1997) и "Двамата папи" (2020), припомня "Marca".

