Войната в Украйна:

"Можеше да убия някого": Антъни Хопкинс разкри момента, в който е разбрал, че е алкохолик

27 октомври 2025, 11:24 часа 0 коментара
"Можеше да убия някого": Антъни Хопкинс разкри момента, в който е разбрал, че е алкохолик

Антъни Хопкинс не скри проблемите си с алкохола по време на интервю за "The New York Times". Актьорът си спомни епизод, който, за щастие, не е завършил с трагедия и му е помогнал да осъзнае сериозността на зависимостта си от алкохола. "Бях пиян и карах колата си в Калифорния, без да имам представа къде отивам. Тогава осъзнах, че можех да убия някого", обясни той. Сега е трезвен от 49 години

Артистът отиде още по-далеч и призна, че по онова време собственият му живот не е имал никакво значние: "Можех да убия и себе си, но това също не ме интересуваше". По време на разговора Антъни Хопкинс изрази тревога от факта, че е можел да отнеме живота на цяло семейство. Този случай се оказва повратна точка в отношенията му с алкохола.

Още: Тайната на Виктория Бекъм, която дори Дейвид не е знаел (ВИДЕО)

Антъни Хопкинс: "Осъзнах, че съм алкохолик" 

Карането сам, пиян, в безсъзнание и безцелно по улиците на Калифорния в колата му е послужило, за да научи един урок. Актьорът тогава разбира, че има ясен проблем. "Осъзнах, че съм алкохолик и тогава дойдох на себе си", призна той в интервюто за "The New York Times". Артистът обясни, че е чул вътре в себе си мъжки глас, който определя като радио, който му казяа следното: "Приключвай. Сега можеш да започнеш да живееш. И всичко е имало смисъл, така че не го забравяй нито за миг."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

В момента Антъни Хопкинс е на 87 години, на 31 декември ще навърши 88, и е изградил успешна кариера в Холивуд, печелейки две награди "Оскар" за най-добър актьор за "Мълчанието на агнетата" (1991), може би най-запомнящият му филм, и "Бащата" (2020). Той е номиниран и за ролите си в "Остатъкът от деня" (1993), "Никсън" (1995), "Амистад" (1997) и "Двамата папи" (2020), припомня "Marca".

Още: С какви зависимости се пребори певицата Заз

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Антъни Хопкинс алкохолизъм
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес