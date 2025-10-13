Кейти Пери и Джъстин Трюдо се отдадоха на любовта си на луксозна яхта (СНИМКИ)

Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха забелязани да се целуват на яхта край брега на Санта Барбара, както се вижда на снимки, получени от "Daily Mail" на 12 октомври. 40-годишната Пери и Трюдо, който е на 53 години, бяха забелязани да се прегръщат и да се целуват. На една от снимките Трюдо прегръща Пери отзад, докато се носят по вълните. Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през юли, когато бяха забелязани да разхождат куче, преди да излязат да вечерят заедно в ресторант Le Violon в Монреал.

По това време Пери вече беше обявила раздялата си с бившия си годеник Орландо Блум, с когото има 5-годишна дъщеря Дейзи Доув Блум, един месец по-рано. Междувременно Трюдо се раздели с жена си Софи Грегоар, с която има три деца, през 2023 г. след 18 години брак. Два дни след вечерята им през юли, Трюдо беше забелязан на концерта на Пери Lifetimes Tour в Bell Centre в Монреал. И сред слуховете за романтика, които възникнаха от съвместните им излизания, източник сподели пред "PEOPLE", че между двамата е възникнала "мигновена връзка".

Любов или просто опознаване

"Те се интересуват един от друг, но ще отнеме известно време, за да се разбере до какво ще доведе това", заяви канадският източник през август. "Тя пътува по целия свят, а той се опитва да намери смисъла на живота си, след като вече не е министър-председател на Канада, но между тях има привличане. Те имат много общи неща." Източникът добави: "Личните им отговорности могат да забавят развитието на тази връзка, но има начини да се виждат и все пак да изпълняват родителските си задължения. Все пак и двамата имат бивши партньори. Така че задълженията са разделени наполовина. И макар да са трудни, връзките на двама души, които се намират далеч един от друг, не са невъзможни за тях."

Друг източник обаче сподели отново пред "PEOPLE", че двамата просто са се наслаждавали на "неангажираща първа среща за опознаване". "Въпреки че имат общи интереси и много теми за разговор, тя просто не мисли за започване на връзка", обясни източникът през август. "Тя поддържа връзка с Джъстин, но засега няма планове за нова любов."