Сгодена? Венета Райкова разкри какво се случва след скандала с Георги Тошев

След скандала между Георги Тошев и Венета Райкова, всички се питат какво се случва с новата водеща на "Преди обед" по bTV. Упорити слухове се носят из медийното пространство, но само преди два дни Райкова открито съобщи каква е причината да не бъде на екран. С пост в своя Facebook профил тя обясни, че здравословен проблем налага отсъствието ѝ от ефир. С думите си се обърна към хората, които се интересуват от това дали е болна.

"Нека поясня - диагнозата ми е остър кантарален отит двустранно", съобщи в социалната мрежа Венета Райкова и допълни, че има болничен до 15 октомври. Въпреки това тя не уточни дали след сряда тази седмица ще я видим отново като част от екипа на сутрешното предаване.

Публикувахте от Венета Райкова в Събота, 11 октомври 2025 г.

"Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и Костов режисьор, слушалка и отит?! Съвети, които не са искани не се дават, знаете от книгите ми защо и какво ви носи това. А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа - благодаря", пише Райкова.

Годеж по време на скандал?

Здравословен проблем измъчва водещата вече седем дни. Миналата неделя, след сътресения в екипа на предаването и напускането на Георги Тошев, тя съобщи, че временно спира участието си в ефир поради здравословни причини.

На фона на това се носят упорити слухове, че Венета вече е сгодена за мистериозния си партньор, когото пази в тайна от светлините на прожекторите. Засега обаче тя не е коментирла темата, като нито е потвърдила, нито е отрекла спекулациите за връзката си.

Малко преди това, блондинката се озова в центъра на общественото внимание, след като продуцентът на „Преди обед“ обяви, че тя повече няма да е част от екипа заради начина ѝ на водене. Това предизвика бурни реакции в социалните мрежи, включително остри критики от страна на много известни личности.