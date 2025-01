Награждават Конан О'Брайън с отличието за хумор "Марк Твен"

Комикът и водещ Конан О'Брайън беше обявен за най-новия носител на наградата за хумор "Марк Твен", предаде Асошиейтед прес. Той има 20-годишен стаж като водещ на вечерни предавания, сред които Late Night With Conan O'Brien, The Tonight Show With Conan O'Brien и Conan. Преди да се издигне в телевизията, той гради кариера като сценарист за Saturday Night Live на NBC и "Семейство Симпсън" на Fox. Напуска телевизията през 2021 г. и сега води подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.

През март О'Брайън, който е на 61 години, ще води церемонията за награди "Оскар" три седмици преди да получи отличието "Марк Твен" във Вашингтон, припомня Асошиейтед прес. Дебора Рутър, президент на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди", в разпространено изявление нарече О'Брайън "майстор на изобретенията..., който постоянно разширява възможностите си в търсене на нови комедийни висоти". О'Брайън предложи своя собствена гледна точка, като заяви в съобщението, че ще бъде "първият носител на наградата "Марк Твен", отличен не за хумор, а за работата си като капитан на речен кораб".

