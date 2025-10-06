Мис България Радостина Костадинова с изповед за най-тежката болка

Войната в Украйна:

След шокиращата новина по-рано тази година, че съпругата на Георги Костадинов - Радостина, е загубила близнаците си, с които беше бременна, сега тя откровено говори за най-голямата си болка и разкри някои подробности за своето детство. Бившата Мис България даде изключително емоционално интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо, в което направи разтърсваща изповед за най-тежките моменти, но говори и за силата, с която трябва да продължиш напред. 

Загубата на децата остава една от най-болезнените теми. „До ден днешен това е въпросът, който аз си задавам всеки ден. Всяка вечер, затваряйки очи, се питам: "За какво го заслужих?" – признава тя. Не се определя като дълбоко вярваща, но именно в този най-мрачен период от живота си открива нова сила – вяра в Господ, не като институция, а като енергия, която я пази. „Силно вярвам, че това, което ми се случи, колкото и тривиално да прозвучи, може да е за добро“, казва Радостина.

Въпреки тежестта на преживяното, Радостина днес се определя като щастлив човек. „Имам прекрасен съпруг, имам прекрасно дете, имам дом, семейство, близки, приятели…“ – казва с усмивка. Но дълбоко в себе си усеща, че всичко това сякаш идва с цена. Болката от загубата остава, тиха и постоянна, особено когато не се изговори. Съпругът ѝ – Георги – преминава през тази тъга по свой начин, но мълчаливо.

Радостина вярва, че трагедията не трябва да бъде сензация. Истинската „сензация“, според нея, е силата да се изправиш, да продължиш, да се събереш отново. Да дадеш надежда на друг, който в този момент смята, че е на ръба.

За детството

В едно от най-личните си признания Радостина разкри истината за трудното си детство. белязано от липсата на семейна топлина и подкрепа. Липсата на онези малки, но значими моменти на уют и любов, които много хора приемат за даденост, се е превърнала в двигател на нейната най-голяма мечта — да изгради истинско, обичащо се семейство. Тази мечта днес тя сбъдва с футболиста Георги Костадинов, с когото създават живот, изграден върху взаимно уважение и обич.

Днес Радостина Костадинова вече говори за живота си с друга енергия – спокойствие и благодарност. „Вече има кой да се грижи за мен. Кой да ме хване, да ме задържи, да ме издигне с любовта си“, признава тя.

