Нина Добрев започна отначало, но каква е причината да развали годежа с Шон Уайт?

11 ноември 2025, 09:43 часа 0 коментара
След пет години връзка и 11-месечен годеж, актрисата Нина Добрев  и олимпийският шампион по сноуборд Шон Уайт сложиха край на отношенията си. Неочакваната им раздяла стана една от най-обсъжданите теми за годината в шоубизнес средите. Въпреки слуховете за това, че Добрев е била изключително съкрушена, след случилото се, според нейни близки това е за добро.

Слабост към красивите жени

Според някои онлайн медии, Уайт е отрекъл слуховете за изневяра, но вътрешен човек отбелязва, че твърденията, че е бил забелязан да флиртува с други жени в Остин, Тексас, малко преди раздялата, "не са преувеличени". "Въпросът е до каква степен го е правел и колко често.", допълва източникът.

Снимка: Getty Images

Той също така разкрива повече подробности за характера на спортиста: "Шон е известен в спортния свят и е нормално постоянно да е заобиколен от жени, които са му фенки". Смята се, че Уайт е имал "слабост към красивите момичета" и дори докато е бил заедно с Нина, "не спираше да ги заглежда". Общото мнение на различните източници е, че раздялата е неочаквана за мнозина, но правилна за актрисата – тя заслужава по-добро.

След раздялата Нина беше заснета в компанията на актьора от "Iron Claw" Зак Ефрон край бреговете на италианския остров Сардиния.

Снимка: Getty Images, колаж: Actualno.com

Зак Ефрон е бил свързван с австралийската моделка Ванеса Валадарес, но тяхната 10-месечна връзка приключи през април 2021 г. Сега новите му срещи с Нина определено привличат вниманието на феновете и медиите, пишат от RadarOnline. 

Ева Петрова
Нина Добрев Шон Уайт
