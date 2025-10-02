След раздялата с Шон Уайт: Нина Добрев разкри има ли връзка със Зак Ефрон

След раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт, която медиите определиха като шокираща за Холивуд, веднага започнаха спекулациите за личния живот на актрисата. Наскоро Добрев бе забелязана заедно с колегата си Зак Ефрон в Италия. Тя обаче категорично отрече слуховете за нова романтична връзка.

Звездата от „Дневниците на вампира“ беше заснета във видео в сряда, където категорично поклати глава с „не“, след като репортер на TMZ я попита дали е заедно с Ефрон.

Nina Dobrev addresses Zac Efron dating rumors after getting cozy with the actor in Italy https://t.co/p8c78Q1H6w pic.twitter.com/1XjAlUulnV — Page Six (@PageSix) October 2, 2025

По-късно, в кратък коментар, актрисата отговори с простото „да“ на въпроса дали с Ефрон са само приятели. Вместо да се впуска в разкрития за личния си живот, 36-годишната звезда избра да насочи вниманието към бъдещето: „Развълнувана съм за бъдещето и единственото гарантирано нещо е промяната“, сподели тя.

Още: След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Слуховете

Актрисата с български корени и 37-годишният Ефрон станаха обект на слухове за евентуална романтична връзка, след като през септември бяха уловени от обективите на папараците на яхта заедно с известни общи приятели. Един конкретен момент привлече вниманието на феновете — на снимка се вижда как звездата от „Училищен мюзикъл“ се надвесва над Добрев, докато тя е съсредоточена в телефона си.

Nina Dobrev is responding to the Zac Efron dating rumors



Click ⬇️https://t.co/vbr9JrhlEz — JustJared.com (@JustJared) October 1, 2025

На други кадри актьорите са заснети в оживен и закачлив разговор, придружен с много усмивки и искрено забавление — атмосфера, която някои тълкуваха като флирт. В същото време, компанията на борда включваше и други известни лица, сред които Майлс и Кели Телър, както и Чейс Крофорд от култовата поредица „Клюкарката“, докато групата плавaше край живописните брегове на Сардиния.

Още: Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха

Снимките при залез слънце се появиха само няколко седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев е сложила край на връзката си с Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години, а почти една година – сгодени.