Орландо Блум разкри какво би променил във връзката си с Кейти Пери

Актьорът Орландо Блум бе гост на подкаста "What Now? with Trevor Noah", където обсъди новата си документална поредица "Orlando Bloom: До ръба". Водещият зададе въпроси и за живота му извън работата, като коментира, че Блум и партньорката му Кейти Пери изглежда живеят "нормален живот".