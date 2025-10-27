Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 10:50 часа 0 коментара
Още един любимец на публиката си заслужи място в "Игри на волята" All Stars (ВИДЕО)

След безкомпромисната победа на Гешев от 18 октомври, тази събота вечер (25 октомври) още един неповторим участник от миналогодишния сезон на "Игри на волята" заслужи мястото си сред най-добрите участници, които ще се включат в All Stars изданието на риалити формата.  Властелинът на Изолатора - Раду Шуляк, се завърна на Арената на "Игри на волята" с победа след заплетен кастинг сблъсък. Той надви софтуерния специалист Александър Мечкаров и си осигури място в звездния отбор на приключенското шоу.

За правилния си залог Лечителите получиха безценни хранителни продукти. Племето на Лечителите бе избрало именно бизнесмена за свой фаворит в съревнованието и неговият успех им осигури ценни провизии преди предстоящия сблъсък за разпределение на териториите в началото на идната седмица.

Битката

Дуелът между двамата опоненти изпита тяхната ловкост, издръжливост и точност, като всеки един от тях показа своите най-силни качества по време на играта. По-добрият мерник на ветерана Раду и опитът му в битка се оказаха ключови за крайната победа.

Припомняме, че Раду е един от най-добрите участници в шестия сезон на екстремния риалити формат "Игри на волята". Той се превърна в любимец на зрителите не само заради уменията, които показа на арената, но и заради поведението и начина му на мислене. Той беше себе си, винаги даваше всичко за играта и така бе сред финалистите на сезона.

