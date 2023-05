Палавите шегички, които Даяна е изпращала, но не на съпруга си (СНИМКИ)

Съдържанието на тези картички, в които се откриват смешни фрази с палав подтекст, разкрива една непозната досега страна на принцесата. Картичките са две и на 17 май бяха продадени за сумата от 7000 долара. Те са част от популярната през 80-те години серия "GirlsTalk", която бе успешна заради рисунките за възрастни с леко мръснишки послания.

На първата картичка пише: "Adam came first... Men always do!". На английски текстът е игра на думи - буквалният превод е "Адам е дошъл пръв... както всички мъже", но вторият смисъл е свързан с по-бързото достигане до оргазъм от страна на мъжете. На корицата на картичката е изобразен гол рус мъж с листо, стратегически покрило определена част от тялото му.

