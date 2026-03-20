Пиленцето от Монако напусна "Hell's Kitchen": Не съм такава, за каквато ме мислят

Неподправената инфлуенсърка Нина Димитрова, известна като едно от "Пиленцата от Монако", напусна кулинарното шоу "Hell’s Kitchen" вчера вечерта (19 март). Представянето ѝ по време на вечерната резервация доведе до непреодолимо изоставане за Платинените, което накара безкомпромисния шеф Виктор Ангелов да сложи край на нейното участие.

Тя бе следващия гост в подкаста на шоуто, където призна, че социалните мрежи често създават погрешна представа за хората. "Аз съм коренно различна от това, което представям онлайн", казва тя. Нина разказа, че преди време е преминала през труден период с паник атаки заради натиска и хейт коментарите в интернет.

Интересното е, че тя не е целяла да стане известна - просто е обичала да снима видеа и да споделя моменти от живота си.

Тя не крие, че обработва снимките си, но според нея това е част от дигиталния свят, в който всички търсят перфектната визия. В същото време обича да чете психологическа литература и да работи върху себе си - нещо, което ѝ помага да остане по-устойчива на негативните реакции.

Нина разказва и откъде идва популярният ѝ онлайн прякор "Пиленцето от Монако". Животът ѝ от години е свързан с Френската ривиера, където заедно със съпруга си живеят и работят. Двамата се запознават преди десет години в пловдивска дискотека и само няколко месеца по-късно се женят. Днес споделят общ живот между България и Монако, а половинката ѝ е човекът, който готви много по-добре от нея.

Какво се случи в епизода?

Звездните готвачи започнаха своя ден в Кухнята на Ада с поредица от забавни предизвикателства, които изпитаха техните вкусови рецептори и обоняние в битка за предимство. Спечелена от Платинените, преднината се оказа достатъчна за победа в битката на чийзбургерите. Наградата за най-добро представяне под формата на имунитет получи отличникът Евгени Генчев, докато актьорът Ники Станоев и бизнесменът Макс Баклаян се сдобиха с оранжеви престилки.

Последвалата вечерна резервация изправи двата отбора пред поредица от непредвидени препятствия. След като шеф Ангелов направи ключови рокади в станциите на кухнята на Платинените в началото на вечерята, Йонислав Йотов - Тото, Нора Недкова, Теодор-Чикагото, Евгени Генчев и Нина Димитрова не успяха да се справят с новите предизвикателства. Поредната незавършена резервация коства куртката на инфлуенсърката от Монако.