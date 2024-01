Почина легендарен американски актьор от любим ТВ сериал

В продължение на над 50 години Хейс участва в сериала "Дните на нашия живот". По време на снимките на сериала се запознава и със съпругата си, актрисата Сюзън Сифорт Хейс. През юни миналата година той отпразнува 98-ия си рожден ден на снимачната площадка на американската теленовела заедно с колегите си.

Истинското му име е Уилям Фостър Хейс III. Хейс е роден през 1925 г. в Харви, щата Илинойс. Започва кариерата си като музикант. Песента му "The Ballad of Davy Crockett" оглавява класациите на Billboard през пролетта на 1955 г., предава БГНЕС.

Rest in Peace Bill Hayes. Our thoughts are with Susan, their family and the #DAYS cast and crew. We're grateful for all the wonderful moments his character, Doug Williams, got to share with the #Chabby family. RIP Legend. 🕊️ pic.twitter.com/Qx8mu12BWV

