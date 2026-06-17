Половинката на Бойко Кръстанов трогна мрежата с първи СНИМКИ на бебето им

Бойко Кръстанов и половинката му Лидия Василева са от известните в шоубизнеса, които предпочитат личния живот да си остане личен. Именно затова последната публикация на чаровната актриса предизвика истински фурор в социалните мрежи. Тя сподели поредица от няколко снимки, на които позира, прегърнала малката си рожба, плод на любовта ѝ с Кръстанов. Това се случва за първи път, след като бебето се появи на бял свят в началото на годината.

Макар лицето на малчугана да остава скрито, енергията на снимката казва повече от хиляди думи. Кадрите улавят чистата, неподправена майчина нежност – емоционален момент, който докосна сърцата на всички.

Реакциите под публикацията не закъсняха. Десетки фенове и колеги побързаха да изразят възхищението си от красивия семеен момент, заливайки профила на Лидия с позитивни коментари и пожелания за здраве.

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Далеч от вниманието на хората

Въпреки че засега актьорското семейство не е коментирало публично детайли относно родителството и детето, по дрешките на малкото бебче изглежда, че Лидия и Бойко се радват на дъщеричка. До този момент обаче младите родители запазват пълно мълчание и не потвърждават, нито отричат предположенията на своите фенове.

Припомняме, че новината за появата на бебето стана ясна по-рано тази година. Оттогава насам двамата актьори са изцяло отдадени на новата си и най-важна житейска роля.

Въпреки че пазят любовта си далеч от общественото внимание, през годините те неведнъж са показвали колко щастливи и харнични са отношенията им.

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