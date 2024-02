Продадоха на търг единствената картина, нарисувана от The Beatles (СНИМКА)

Картината, направена в стила на абстрактното изкуство, е нарисувана от членовете на известната група върху традиционна японска хартия уаши по време на почивките между концертите в Токио през лятото на 1966 г.

Според изданието от съображения за сигурност в онези дни членовете на The Beatles са били принудени постоянно да стоят в хотела през свободното си време от концерти, което ги е накарало да нарисуват обща картина, пише БГНЕС.

