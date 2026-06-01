Oбича "Bangaranga": Кичка Бодурова хвали DARA

Поредно признание и хвалби получи победителката на "Евровизия" Дара - този път младата звезда, за която цял цвят говори, получи положителни отзиви и от голямата икона Кичка Бодурова. Певицата споделя, че се е прибрала в страната малко по-рано от предвиденото, за да проследи "Евровизия" и подчерта, че е останала силно впечатлена от изпълнението на Дара. "Аз обичам абстрактните изкуства", споделя Бодурова, описвайки видеото към песента по време на гостуването си в "Събуди се" по NOVA.

Според нея, то показва един объркан свят, започвайки с танцьори с "краката нагоре, размазани маски, изкуствени устни, мускули и гърди, както и войни". "На този фон едно момиче просто излиза и заявява, че иска свобода, иска да казва и да пее това, което желае", коментира изпълнителката.

Бодурова разказа и за живота си между САЩ и България, като уточни, че през последните две-три години забелязва позитивна промяна към по-добро в България, включително в отношението на хората и в супермаркетите. "Истината е тази, че видях това и затова се реших отново да си взема жилище тук в София и в Бургас", признава тя.

Обичаната певица говори и за силната връзка с феновете си. По думите ѝ, сцената е огромно огледало и ако не си искрен, хората веднага го разбират. "Те усещат всяко твое мръдване, усеща се дали си истински или не, а аз се старая да бъда истинска", обяснява Бодурова.