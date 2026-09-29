Едва на 40 години: Отиде си прочута кеч звезда

Бенджамин Сатърли, английска звезда в кеча, известен с псевдонима си ПАК, е починал на 40-годишна възраст, съобщава All Elite Wrestling. "Роден в Нюкасъл ъпон Тайн, Англия, Сатърли започна кариерата си в кеча през 2004 г. и впоследствие се изявяваше в кеч организации по целия свят, очаровайки феновете с иновативни акробатични ходове и невероятни умения на ринга", се посочва в съобщението на AEW от неделя вечер.
"ПАК подписа договор с All Elite Wrestling през 2019 г., спечели множество титли на AEW и участва в някои от най-запомнящите се мачове в историята на AEW", се посочва в съобщението, в което се изказват съболезнования към семейството, приятелите и феновете му.
All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V— All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026
Преди това той се е борил за WWE под псевдонима Невил и е станал известен с въздушните си атаки и експлозивния си стил – което му е донесло прякори като "Кралят на круизървейт" и "Човекът, когото гравитацията е забравила". Не са ясни обстоятелствата и причината за смъртта му.
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Съобщението дойде само ден след като Сатърли излезе в мач на събитието "All Out" на AEW близо до Чикаго, където се изправи срещу Андраде Ел Идоло.
През своята успешна кариера Сатърли влезе в историята като първия шампион на AEW All-Atlantic през 2022 г., преди титлата да бъде преименувана на AEW International Championship. Той беше и признат шампион на AEW World Trios, като спечели титлата заедно със съотборниците си Клаудио Кастаньоли и Уилър Юта пред десетки хиляди фенове на стадион "Уембли" в родната си страна през 2024 г.
All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V— All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026
Смъртта на Сатърли настъпи само няколко седмици след като друг кечист от AEW, Анди Уилямс, известен с псевдонима "The Butcher", почина, след като припадна по време на независим мач в Пенсилвания, припомня CNN. Той беше на 48 години.
Откакто се присъедини към AEW през 2019 г., Сатърли е участвал в 147 мача с 94 победи, 47 загуби и четири равенства, според уебсайта на AEW. Той също така се е борил за японските промоции Dragongate и New Japan Pro-Wrestling, както и за Consejo Mundial de Lucha Libre.
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