Над 6 тона пластмаса и над 5000 раздадени книги в „Книги за смет“ през 2026 г.

С подкрепата на Kaufland инициативата достигна до 11 български града

Над 6 тона пластмасови опаковки бяха предадени за рециклиране в тазгодишното издание на „Книги за смет“. В замяна участниците получиха над 5000 книги на стойност над 40 000 евро. Всеки участник можеше да получи по 1 книга срещу предаването на поне 1 кг пластмаса, но някои от включилите се в инициативата донесоха значително по-големи количества. Кампанията премина през 11 български града, сред които за първи път беше и Перник. Kaufland България подкрепи инициативата за осма поредна година, като предостави паркингите си за провеждането ѝ и съдейства за издаването на книгите. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на разделното събиране и рециклирането.

Последната спирка на кампанията беше София на 27 септември. На паркинга на обновените Централните хали участниците можеха да предадат и използвани кафе капсули за рециклиране, а децата изработваха бижута от рециклирана пластмаса. През годината „Книги за смет“ гостува още във Велико Търново, Варна, Враца, Благоевград, Пловдив, Плевен, Русе, Карлово и Шумен.

Тази година инициативата продължи и тематичната си линия „Буквите, които ни свързват – събери колекция „Кирилица“ с нови заглавия. От началото на кампанията през 2012 г. досега са събрани близо 130 тона пластмаса за рециклиране и са предоставени книги на стойност над половин милион евро. Така „Книги за смет“ се утвърждава като една от най-разпознаваемите екологични инициативи в България.

Основен партньор на инициативата е ЕКОПАК България, която се грижи за събирането и рециклирането на предадената пластмаса. Кампанията се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и със съдействието на местните общини. Сред тях са Общините на Пловдив и Велико Търново, които подкрепят инициативата от създаването ѝ. Традиционен партньор е и Българо-американска кредитна банка, която ежегодно подкрепя „Книги за смет“ като част от своята зелена стратегия за развитие. В инициативата на 27 септември за първи път се включи и NESCAFÉ® Dolce Gusto® като продължение на партньорството с Kaufland България и възможността клиентите да връщат кафе капсули в специални контейнери, разположени в 15 обекта на търговската верига.