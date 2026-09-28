Силвестър Сталоун с тежко признание: Страдах от булимия

Силвестър Сталоун разказа за тежката цена, която е платил, за да поддържа външния вид, превърнал се в негова запазена марка. Звездата от "Роки" е в светлината на прожекторите повече от пет десетилетия. Той добива световна известност с боксовия филм от 1976 г., в който мускулестата физика е важна част от образа му. Филмът, чийто сценарий е написан от Сталоун, получава пет продължения, а по-късно и трилогията "Крийд". "Роки" печели три награди "Оскар", но работата по поредицата оставя тежки последици върху психическото и физическото състояние на актьора.

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В интервю за Лулу Гарсия-Наваро от "The New York Times" преди излизането на мемоарите му "The Steps" 80-годишният Сталоун призна, че се е борил с булимия, за да поддържа физиката, с която става известен както в "Роки", така и в "Рамбо". "Връзката ми с тялото стана много интимна", каза той, определяйки го като своя "броня".

Тяло като на ягуар

Силвестър Сталоун през 1979 г., снимка: Getty Images

"Гледах Роки - много изчистен, съвсем нормално изглеждащ човек. После си казах, че героят вероятно ще започне да става малко по-суетен. А при Рамбо играеш воин, така че трябва да бъдеш малко по-животински. Не толкова изчистен", разказа Сталоун.

Той си поставил за цел да изгради тяло "като ягуар, като котка". "Не голям като Арнолд Шварценегер, а по-див и агресивен, много гъвкав и атлетичен", обясни актьорът. "После това се превърна в обсебване. Наистина тежко. Стигна се дотам, че станах булимик. Чувате го тук за първи път. Когато снимах "Роки III", бях свалил телесните си мазнини до 2,6%", призна Сталоун.

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"Не можех да задържа нищо в себе си. Или не исках да го задържа, защото бях толкова обсебен да остана на това ниво на физическа форма. Буквално беше обсебващо преклонение пред тялото", добави той.

Сталоун призна и че е използвал стероиди, за да поддържа външния си вид. "Никой не го прави без добавки и лекарства, точка. Не ме интересува какво казват. Не е като да си наркоман, но ако ще тренираш и ще се опитваш да поддържаш форма шест месеца без прекъсване, а ядеш кисело мляко и пудинг, няма как да стане", каза той. По думите му било невъзможно да постигне определена физика без стероиди, но употребата им също е имала "ужасна цена".

Едва при работата си по филма "Копланд" от 1997 г., когато трябвало да изиграе "най-слабия човек в стаята", Сталоун се почувствал "донякъде освободен", предава БГНЕС.

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