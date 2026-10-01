Нови рокади: Терзиев смени заместник-кмета по дигитализацията

Поредна промяна в ръководния екип на кмета на София Васил Терзиев. Светлин Ненов е назначен за заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Той поема отговорния ресор от Иван Гойчев в момент, в който дигиталната трансформация на общината преминава към следващ етап – фокус върху ускореното изпълнение на подготвените проекти, автоматизация на процесите и реален напредък в дигиталните услуги за гражданите.

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Сред първите и основни задачи на Светлин Ненов ще бъде развитието на следващия етап на платформата Call Sofia. След техническото ѝ обновяване фокусът пада върху подобряването на процесите зад нея, така че подадените от гражданите сигнали да достигат по-бързо до правилното звено, да се огранили излишното прехвърляне между различните структури и значително да се съкрати времето от подаването на сигнала до реалното решаване на проблема.

"За гражданина добрата дигитална услуга не приключва с бутона "Подай сигнал". Тя приключва, когато проблемът е решен. Това е посоката, в която искам да развиваме дигитализацията на общината", изтъкна кметът.

Досега Ненов беше част от екипа на Столична община в рамките на последната година като координатор по НПВУ към общинското звено, където отговаряше за проектите в сферата на образователната инфраструктура и изграждането и обновяването на детски градини и ясли. Професионалният му път е изграден върху управлението на сложни инициативи, финансово планиране и координация, включително разработване на софтуерни решения и проекти с европейско финансиране. Той е с две магистратури от Софийския университет – по финанси и икономика, както и по нови материали в напредналите технологии, а зад гърба си има и ценен научен опит в престижния Max Planck Institute for Polymer Research в Майнц, Германия.

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"През последната година Светлин беше човекът, на когото разчитахме за едни от най-сложните за координация проекти – с много участници, кратки срокове и ясна отговорност за крайния резултат. Той познава администрацията и знае как проектите да преминават през нея и да стигат до реализация. Следващият етап на дигитализацията има нужда точно от това – да ускорим изпълнението и да превръщаме технологиите, данните и подготвените проекти в работещи решения и по-добри услуги за хората", подчерта Терзиев.

Досегашният ресорен заместник-кмет Иван Гойчев обаче не напуска екипа, а остава на борда като съветник на кмета, за да продължи работата си по ключови проекти за дигиталната трансформация на София.

По време на неговия мандат администрацията премина към модерни инструменти като Google Workspace и Asana, създадена бе платформата "Решава София" за гражданските бюджети, стартира автоматизацията на вътрешни процеси и административни услуги, а киберсигурността беше подсилена чрез мащабни одити. Успешно беше подготвено и техническото обновление на Call Sofia, а платформата Urban Data вече обединява близо 300 набора от данни за града, като паралелно започна и отварянето на масиви от информация на ГИС-София.

"Благодаря на Иван за огромната работа през последните близо три години. Голяма част от нея остава невидима за хората, защото е вътре в системите и начина, по който работи администрацията, но именно тя ни позволява днес да говорим за следващата стъпка. Имаме много по-добра основа за управление чрез данни, повече отворена информация и модерни инструменти за работа. Най-ценното е, че върху тази основа можем да продължим да надграждаме", допълни градоначалникът.