Риана ще пее на "Оскар"-ите

На церемонията поп звездата от Барбадос ще изпълни парчето си "Lift Me Up", което е в надпреварата за най-добра оригинална песен от филм. Това е първата номинация за "Оскар" за Риана, която е носителка на 9 награди "Грами". "Lift Мe Up" е част от саундтрака на филма "Черната пантера: Уаканда завинаги", припомня БТА.

"Hold My Hand" на Лейди Гага от "Топ Гън: Мaверик" и "Naatu Naatu" от филма "РРР" също са в надпреварата за най-добра оригинална песен.

Представянето на Риана в полувремето на Супербоул по-рано през този месец беше първото след няколкогодишна пауза. Гледката на закръгления корем на изпълнителката взриви социалните мрежи. Риана потвърди втората си бременност след края на участието си, а феновете, очакващи да чуят части от новия ѝ албум, останаха разочаровани.

Това е втора бременност за Риана. Първото ѝ дете се роди през май 2022 г.

95-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" ще се състои на 12 март в Dolby Theater в Лос Анджелис с водещ Джими Кимъл.