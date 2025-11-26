Асен Василев: Протестът трябва да се опази мирен

„Протестът трябва да се опази мирен. Опитваме се да говорим с полицията – да се направи верига от хора, хванати за ръце, за да е ясно, че никой от тях не удря и не хвърля нищо. За момента са блокирали всичко и отказват да направят каквото и да е“. Това коментира пред журналисти Асен Василев от „Продължаваме промяната“ по време на протеста София под скандиранията на "Мафия" от страна на недоволните. "Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смят да слязат при хората", посочи той.

По думите му депутатите все още са вътре и е имало заснети грозни сцени на депутати на ГЕРБ и ДПС. Народни представители на БСП също все още са вътре. Според информацията на Василев Деляна Пеевски не е в сградата, но Йордан Цонев е в нея.

Асен Василев призова за мирен протеста, но отбеляза, че има внедрени провокатори. "Надяваме се да не са си направили сценария миналия път, когато биха хората", заяви той.

Според него това е ясна заявка от гражданите, че този бюджет е неприемлив - не само за бизнеса. По думите му има протестиращи от цялата страна.

Ивайло Мирчев: Хората са ядосани

“Хората са ядосани. Видяха завладяната държава с представители – хората, които в момента са вътре в Народното събрание, които днес в бюджетна комисия опитаха в почивката да приемат бюджет за 90 милиарда и казаха, че не се притесняват от протестиращи. Успяха да ядосат наистина българите и те дойдоха тук“, коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

