Семейството на Джейми Фокс се готви "за най-лошия сценарий"

Според американските медии фактът, че е трябвала спешна медицинска намеса и че до днес никой не казва какво е състоянието на актьора, говори за евентуален проблем с мозъка. От Radar Online твърдят, че са говорили с човек от близкото обкръжение на Джейми Фокс. Според въпросния източник, очакванията са смесени и престоят му в болницата е наложителен.

Въпреки че отвсякъде се твърди, че Джейми Фокс е във все по-добро състояние, цялата тази тайнственост около здравословното му състояние навява на мисълта, че нещата никак не са добре за обичания актьор. "Близките на Джейми казват, че той е ОК и се подобрява, а лекарите се опитват да достигнат до същината на проблема. Но ако беше ОК, нямаше толкова дълго време да лежи в болница.", казва източникът.

Jamie Foxx’s inner circle is holding out hope the actor will make a full recovery but is preparing “for the worst." https://t.co/BQtqKrJgDI