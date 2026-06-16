Ще има сватба! Георги Блажев иска да се жени, но половинката му се колебае (ВИДЕО)

Популярният писател Георги Блажев, познат на повечето хора като панелист в "На кафе", често говори за половинката си Ива Папазова. Двамата са сред най-харесваните известни в двойки у нас, въпреки че все още нямат брак. Любимците от шоубизнес средите обаче са пример за стабилно семейство, изградено върху дълбока любов, уважение и много споделени мигове. Дали обаче съвсем скоро няма да решат да преминат и към следващата голяма крачка в съвместния си живот? Георги и Ива обясниха за това в "Елизабетско".

"Аз настоявам да има сватба", призна Блажев с усмивка. Оказва се, че любимата му, от която има дъщеря, е по-колеблива, защото не обича шумните тържества и вниманието да бъде насочено към нея.

От дълго време двойката обсъжда дали церемонията да бъде малка или голяма. Според Блажев компромисен вариант почти не съществува. "Или каниш само най-близките, или започнеш ли да каниш приятели, трябва да поканиш всички", обясни той.

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Въпреки различията си по темата за сключване на брак, и двамата са категорични, че сватба ще има, когато намерят точното време.

За проблемите, които бързо се забравят

Блажев и Ива прекарват голяма част от времето си заедно, като се има предвид, че и работните им ангажименти са свързани. Това обаче не изключва напрежение и малки конфликти помежду им. По думите им неизбежните кавги бързо се забравят и "след пет-десет минути някой отива при другия, прегръща го и всичко приключва". "Не сме злопаметни. Просто усещаш, че вече си го пуснал и няма смисъл да продължаваш да се сърдиш", допълва Георги мнението на Ива.

В социалните мрежи двамата заедно показват живота си, какъвто е - без излишна показност и добавен "светски" блясък. Това е вероятно и причината да са сред най-харесваните български известни двойки.

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Георги Блажев не крие, че е трябвало време, за да осъзнае какво всъщност търси в една връзка. След поредица от неуспешни отношения той среща Ива и бързо разбира, че тя е различна.