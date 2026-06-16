Що за лукс? Аквариум с акули в дома на Джейсън Деруло предизвика голям скандал (ВИДЕО)

Поп звездата Джейсън Деруло се оказа в центъра на обществен спор, след като показа необичайна атракция в своето калифорнийско имение – подземен аквариум с акули и скатове, вграден директно под пода на всекидневната. Макар съоръжението да впечатлява с мащаб и инженерно изпълнение, природозащитници и потребители в социалните мрежи го определиха като "жестоко" и "символ на показен лукс за сметка на животните".

По време на видеообиколка на дома си в Тарзана, Калифорния, Деруло разкрива кръгъл аквариум, покрит със стъкло, по който посетителите могат да вървят, докато под тях плуват акули и скатове. Според изпълнителя, изграждането на инсталацията е струвало около 1 милион долара и е изисквало работата на различни специалисти. Той допълва, че професионален екип посещава имението през два дни, за да следи качеството на водата и състоянието на животните.

Jason Derulo faces backlash over $1M shark tank inside his California home https://t.co/hGbegCEQoE pic.twitter.com/o7uQOo0rXP — California Post (@californiapost) June 13, 2026

Най-сериозните критики дойдоха от International Fund for Animal Welfare (IFAW). Организацията заяви, че подобни демонстрации от известни личности създават опасен обществен сигнал, като представят дивите животни като декоративни елементи или символи на социален статус. Според представители на фондацията акулите са сред видовете, които вече са под сериозен натиск заради свръхулов, замърсяване и унищожаване на естествените им местообитания.

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От IFAW подчертават, че популяризирането на домашни аквариуми с екзотични морски животни може да насърчи търсенето на подобни видове и да подклажда международната търговия с диви животни. Организацията призова Деруло да използва влиянието си за повишаване на информираността относно опазването на океаните, вместо да нормализира отглеждането на акули в частни домове.

Що за лукс?

След като кадри от имението се разпространиха в TikTok и други социални платформи, хиляди потребители коментираха негативно инсталацията. Част от реакциите определиха аквариума като "твърде малък" за подобни животни, а други директно го нарекоха "жестокост към животните". Някои коментатори дори призоваха морските обитатели да бъдат преместени в по-подходяща среда.

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Случаят поставя въпрос, който все по-често възниква около екзотичните домашни любимци: дали нещо е приемливо само защото е законно. В Калифорния притежаването на определени по-малки и незастрашени видове акули е разрешено при спазване на конкретни изисквания за отглеждане. Това означава, че няма данни Деруло да нарушава закона. Въпреки това природозащитните организации настояват, че моралният аспект е далеч по-сложен от юридическия.

Източници: Page Six, Independent, Mirror