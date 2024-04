Шведска компания придоби музикалния каталог и дори гримирането на KISS

Шведската група, съоснована от един от членовете на ABBA, Бьорн Улвеус, ще притежава "музикалния каталог, марката и имиджа - включително известните дизайни на боя за лице - и търговските марки на култовата американска рок група", се казва в нейното съобщение за пресата. Сумата на сделката до този момент не е оповестена.

Бъдещето на KISS

KISS "е една от най-разпознаваемите и емблематични групи в историята на музиката", заяви Йохан Лагерлоф, ръководител на инвестициите в Pophouse. Той добави, че се подготвя филмов проект за историята на групата и шоу с цифрови аватари на музикантите.

Известна най-вече с мегахита си "I Was Made for Lovin' You", пиротехническите ефекти и стилизирания грим, нюйоркската група е продала над 100 млн. плочи по целия свят през 50-годишната си кариера.

През декември Pophouse вече обяви създаването на дигитални аватари за изпълненията на KISS на живо, което според шведската компания бележи "края на физическото им съществуване". Pophouse помогна и за създаването на шоуто "ABBA Voyage" в Лондон, в което цифрови аватари, или "ABBAtars", изпълниха хитовете на емблематичната шведска поп група.

През февруари Pophouse обяви, че е придобила правата върху музикалния каталог на американската певица Синди Лоупър, припомня БГНЕС.