Синът на Стив Ъруин се разплака заради восъчна статуя на баща си (ВИДЕО)

Синът на Ловеца на крокодили Стив Ъруин - Робърт Ъруин, не успя да сдържи емоциите си при вида на восъчната фигура на баща си в музея на Мадам Тюсо в Сидни, Австралия. Фигурата беше открита на 28 ноември, а 20-годишният Робърт бе силно емоционален.

"Това е невероятно. За първи път от много време баща ми не е просто снимка", казва във видео от събитието синът на Стив Ървуин, докато се сдържа да не се разплаче. След това младежът разтърсва глава, поема си въздух и се отстранява, за да се успокои. На събитието бе представена восъчна фигура и на самия Робърт, изобразен с фотоапарат, около който се е увила змия.

Robert Irwin tears up seeing his father Steve Irwin’s wax figure at Madame Tussauds. A heartfelt tribute to the Crocodile Hunter’s enduring legacy. 🐊💔#RobertIrwin #SteveIrwin #Australia #Celebrity pic.twitter.com/aK1NsnwMaY