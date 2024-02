След 10 месеца: Хилари Суонк най-накрая разкри как се казват близнаците ѝ (СНИМКА)

Хилари Суонк се възползва от Деня на влюбените, за да разкрие имената на децата си, десет месеца след раждането им. На снимката, публикувана в социалната мрежа, малчуганите са заснети в гръб, прикрити под бели шапки. "Ая" и "Ом " са имената, изписани с листа върху пясъка. "Какъв по-добър ден да споделя имената на двете си малки любови с вас?" - пише тя, преди да попита последователите си в Instagram: "Кой друг има бебета, които мислят, че пясъкът се яде?".

Най-хубавото нещо на света

Същия ден Хилари Суонк заяви пред Джими Фалън, че раждането на децата ѝ е "най-хубавото нещо на света". Тя каза, че дъщеря ѝ бавно започва да поздравява хората и дори някои предмети, въпреки че през повечето време издава "хъркащ" звук. "Те обичат да слушат музика. Една от първите песни, които им пуснахме, беше "Here Comes The Sun" на The Beatles, сподели тя, цитирана от БГНЕС.

