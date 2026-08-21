След новината за завръщането на принц Хари и Меган на Острова: 5 важни въпроса

Къде ще живеят? Какви ще бъдат отношенията им с кралското семейство? С какво ще се занимават? Изненадващата новина за завръщането във Великобритания на принц Хари и съпругата му Меган Mаркъл предизвика сензация и повдигна някои въпроси, предаде АФП.

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Къде ще се установят?

Четиридесет и една годишният принц Хари и Меган не са се изказали официално относно завръщането си и са известни твърде малко подробности за намерението им.

В сряда херцогът на Съсекс се появи усмихнат във Вашингтон на кръгла маса с ветерани, без да направи никакъв коментар.

Според британските медии принц Хари и Меган, които напуснаха Великобритания през 2020 г. с голям шум и в разрив с кралското семейство, трябва да се настанят до края на август в частна, а не кралска резиденция, вероятно извън Лондон.

Сред възможните места, които се споменават, е районът на Нортхамптън, северно от Лондон, където се намира имението "Олторп". То принадлежи на семейство Спенсър – семейството на принцеса Даяна, покойната майка на Хари. Говори се също и за района на Котсуолдс, близо до Оксфорд, който е предпочитан от знаменитостите.

Хари, Меган и децата им Арчи, който е на седем години, и 5-годишната Лилибет прекараха известно време там през юли по време на първия си семеен престой във Великобритания от 2022 г. насам.

Според британските медии двете деца вече са записани в училище, чието име не се споменава, за началото на учебната година през септември.

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Защо се връщат?

Синът на крал Чарлз Трети често е казвал, че се надява на "помирение" със семейството си.

Според експерта по кралските въпроси Ед Оуенс това е една от причините за завръщането им. Но основната причина, според него, е семейна: те искат децата им да растат във Великобритания.

Не толкова благосклонен е таблоидът "Дейли мейл", според който завръщането им "вероятно ще бъде възприето като най-поразителното признание за провала на големите им планове да завладеят Америка".

След изгоден договор със стрийминг платформата Netflix и други ангажименти Меган се преоткри като бизнесдама с марката си As Ever, която продава конфитюри, свещи и чай.

Какви са отношенията им с кралското семейство?

Кралят е бил уведомен едва в неделя за решението на двойката, но се радва на възможността да вижда семейството по-често в личен план, съобщиха от двореца.

Това е потвърждение за смекчаване на отношенията между Чарлз Трети, който все още се лекува от рак, и по-малкия му син, които са се виждали рядко след 2022 г.

През юли кралят и съпругата му Камила, която беше жестоко критикувана от Хари в мемоарите му "Резервният" от 2023 г., приеха принца и семейството му.

Нещата изглеждат по-сложни с принц Уилям, наследник на трона и по-голям брат на Хари. Двамата мъже продължават да са в обтегнати отношения, като Уилям не е реагирал на новината за завръщането на по-малкия си брат.

"Пропастта помежду им е доста голяма. Уилям е много недоволен, според мен", коментира пред АФП кралският експерт Ричард Фицуилямс.

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Какво ще правят?

Въпреки че напусна Великобритания, принц Хари продължава да е патрон на няколко благотворителни организации със седалище в родната му страна.

По време на престоя си през юли той участва в редица публични ангажименти, които бяха приети благосклонно от медиите.

Хари също така ръководи организацията на игрите "Инвиктус" през 2027 г. в Бирмингам – международно спортно събитие, което той създаде за ранени ветерани.

Могат ли те отново да станат активни членове на кралското семейство? Не се предвижда промяна в официалния им статут, съобщиха от двореца.

Реакцията на британската общественост също остава неясна. Херцогът и херцогинята на Съсекс не се радват на особена популярност – само 22 процента от британците имат положително мнение за Меган, а 33 процента – за Хари, според скорошно проучване на YouGov.

Някои граждани смятат, че завръщането на Хари и Меган е нещо добро, особено за децата им. Други, макар и незаинтересовани, им пожелават успех.

Как стои въпросът със сигурността?

С напускането на Великобритания Хари и Меган се лишиха от системната си полицейска охрана. Принцът оттогава критикува решението, което според него излага децата му на опасност, и сам плащаше за личната си охрана по време на пътуванията си във Великобритания.

Вероятно част от проблемите, свързани със сигурността на принц Хари и семейството му, "са били решени", за да стане възможно завръщането им, посочва пред "Би Би Си" кралският експерт Робърт Хардман.

В същото време британският премиер Анди Бърнам коментира, че сигурността на Хари и Меган е техен личен въпрос.

Източник: БТА