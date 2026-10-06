Доклад на ЦРУ: Напрежението в Израел расте, може да се стигне до колапс преди изборите

Израел е изложен на риск от гражданска война или държавен колапс, предупреждава класифицирана оценка на ЦРУ, тъй като годините на война в Газа и конфликтите в Ливан и Иран задълбочават политическите, икономическите и социалните разломи в страната. Докладът от август, озаглавен „Разлом отвътре“, е съставен от експерти в Червената клетка на ЦРУ, според два американски източника, които са описали съдържанието на доклада пред Drop Site News.

Червената клетка – звеното, отговорно за предоставянето на „алтернативен анализ“ в агенцията, е изготвила оценката чрез комбинация от информация от отворени източници и американско разузнаване. Оценката изглежда се отнася само до еврейските граждани на Израел и не взема предвид палестинските граждани, които съставляват приблизително 20% от населението на Израел и живеят под различни форми на дискриминация, които Amnesty International и други правозащитни групи са определили като част от по-широка система на апартейд. ЦРУ не е отговорило на искане за коментар.

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Експерти на ЦРУ посочиха смесица от напрежения, които могат да се обединят в истинска буря преди изборите в Израел на 27 октомври: икономическа криза и рязко нарастващи военни разходи; тежко въоръжени ветерани, завръщащи се от продължителни бойни действия, много от които носещи сериозни психологически травми; нарастваща ярост срещу ултраортодоксалните мъже, освободени от военна служба; ескалиращо насилие от страна на заселниците в окупирания Западен бряг; и израелският премиер Бенямин Нетаняху, борещ се за задържане на властта и опасност от конституционна криза.

В „Червената клетка“ на ЦРУ са натоварени със задачата да разработват анализи и идеи, които оспорват преобладаващите предположения и разкриват групово мислене или слепи петна, които могат да се закрепят в разузнавателния апарат. „Авторите на това са експерти по Израел“, отбеляза източник от разузнавателната общност, „това не е фантастична гледна точка – с предстоящите избори и пукнатините в Израел трябва да приемем сериозно заключението им, че Израел е на една искра разстояние от истински вътрешен конфликт.“

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Едно от най-дълбоките разделения в израелската политика не се дължи на противопоставянето на военните престъпления на страната, а на това кой се очаква да се бие и кой е освободен. Ултраортодоксалните мъже исторически са получавали широко освобождаване от военна служба, като същевременно са продължавали да получават държавни помощи, споразумение, което става все по-спорно на фона на многократните мобилизации на резервистите. Колективният им отказ да служат не се корени в противопоставяне на войните на Израел, тъй като лидерите им твърдят, че военната служба заплашва религиозния живот и задължението им да изучават Тората. Но след години, в които резервистите многократно са били отзовавани от работа и семейства, освобождаването им от служба се е превърнало в мощен източник на негодувание в израелското общество. Домакинствата също така поемат разходите от войнствената политика на Израел. Цените на храните достигнаха рекордно високи нива, като цената на храните, включително пресни плодове и зеленчуци, се е повишила с 9,5% през последните две години, задълбочавайки и без това тежката криза с разходите за живот след години война.

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И все пак голяма част от опозицията срещу Нетаняху не е опозиция срещу бруталността на Израел срещу палестинците, а гняв от начина, по който той се е справил с това. Основните ционистки партии, противопоставящи се на Нетаняху, са разделени по отношение на лидерството и коалиционната стратегия, докато централна линия на атака срещу Нетаняху е неговата отговорност за провала в сигурността на 7 октомври. Източниците предупреждават, че комбинацията от политическа разцепеност и нарастващо население от тежко въоръжени, травмирани ветерани има исторически прецеденти. „Известно е, че Фрайкорпсът на Германия е бил ветерани, страдащи от посттравматично стресово разстройство, с оръжия и кръвожадна намеса“, казва той. „Не казвам, че Израел след Газа е Германия след Първата световна война, но със сигурност има аспекти от това, които ми звучат подобно.“, твърдят източници на Drop Site News.

Израел се сблъсква и с нарастваща изолация в чужбина, включително ерозия на подкрепата в Съединените щати, която самите израелски служители тайно са третирали като дългосрочна заплаха. Доклад от август сочи, че Израел все повече се превръща в парий като фактор, който може да доведе до разпад на държавата.

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Според друга оценка на ЦРУ, публикувана от Capital & Empire през юли, израелски представители смятат, че американският политически консенсус, който е в основата на алианса, се разпада и че продължаващата зависимост от милиарди долари пряка военна помощ от САЩ може в крайна сметка да стане политически несъстоятелна. Тяхната реакция е била да се търсят по-дълбока интеграция в американските военни, разузнавателни и отбранителни структури – връзки, които би било по-трудно за разхлабване от бъдещите правителства. До тази пролет 60% от американците гледат неблагоприятно на Израел, в сравнение с 53% година по-рано, според проучване на Pew Research Center .

Това влошаване на подкрепата е все по-видимо и в рамките на националната сигурност на САЩ. „Разузнавателната общност в Америка, както и военните е все по-разочарована от реалния и политически капитал, който се изразходва за подкрепа на Израел“, казва източникът. „Докато напредваме с по-нататъшното интегриране на нашия военно-индустриален капацитет с тях, има дълбоко разочарование, че правим това за страна, която ни въвлече във война, която губим, страна, която ни шпионира“, добавя той.

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Докладът на ЦРУ се опитва да разбере как тези напрежения биха могли да си взаимодействат, ако вътрешната криза в Израел се задълбочи – как една-единствена искра може да превърне политическия разрив в открит граждански конфликт и какво би последвало оттам. Сред повдигнатите сценарии бяха чуждестранни технологични и компании за изкуствен интелект, изтеглящи инвестиции или персонал от Израел, което допълнително ерозира вече обтегнатата икономика, регионални правителства, преосмислящи политическата и стратегическа стойност на по-задълбоченото нормализиране на отношенията с Израел, и Хамас или Хизбула, възползващи се от период на вътрешна слабост. Според източниците, докладът използва конкретно термина „граждански конфликт“.

В продължение на десетилетия силата на Израел зависеше не само от оръжия и американска подкрепа, но и от проекцията, че военното му господство, разузнавателното превъзходство и вътрешната сплотеност правят държавата на практика несломима. Но както предупреждава оценката, под тази проекция на огромна сила Израел натрупва икономически, политически и социални противоречия, които само с военна мощ може да не е в състояние да овладее.

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