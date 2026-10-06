Войната в Украйна:

Доклад на ЦРУ: Напрежението в Израел расте, може да се стигне до колапс преди изборите

06 октомври 2026, 1:22 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Доклад на ЦРУ: Напрежението в Израел расте, може да се стигне до колапс преди изборите

Израел е изложен на риск от гражданска война или държавен колапс, предупреждава класифицирана оценка на ЦРУ, тъй като годините на война в Газа и конфликтите в Ливан и Иран задълбочават политическите, икономическите и социалните разломи в страната. Докладът от август, озаглавен „Разлом отвътре“, е съставен от експерти в Червената клетка на ЦРУ, според два американски източника, които са описали съдържанието на доклада пред Drop Site News.

Червената клетка – звеното, отговорно за предоставянето на „алтернативен анализ“ в агенцията, е изготвила оценката чрез комбинация от информация от отворени източници и американско разузнаване. Оценката изглежда се отнася само до еврейските граждани на Израел и не взема предвид палестинските граждани, които съставляват приблизително 20% от населението на Израел и живеят под различни форми на дискриминация, които Amnesty International и други правозащитни групи са определили като част от по-широка система на апартейд. ЦРУ не е отговорило на искане за коментар.

Още: Нападателят от Flydubai: Мечтата ми беше да се разбия ето там

Експерти на ЦРУ посочиха смесица от напрежения, които могат да се обединят в истинска буря преди изборите в Израел на 27 октомври: икономическа криза и рязко нарастващи военни разходи; тежко въоръжени ветерани, завръщащи се от продължителни бойни действия, много от които носещи сериозни психологически травми; нарастваща ярост срещу ултраортодоксалните мъже, освободени от военна служба; ескалиращо насилие от страна на заселниците в окупирания Западен бряг; и израелският премиер Бенямин Нетаняху, борещ се за задържане на властта и опасност от конституционна криза.

В „Червената клетка“ на ЦРУ са натоварени със задачата да разработват анализи и идеи, които оспорват преобладаващите предположения и разкриват групово мислене или слепи петна, които могат да се закрепят в разузнавателния апарат. „Авторите на това са експерти по Израел“, отбеляза източник от разузнавателната общност, „това не е фантастична гледна точка – с предстоящите избори и пукнатините в Израел трябва да приемем сериозно заключението им, че Израел е на една искра разстояние от истински вътрешен конфликт.“

Още: Героите, които осуетиха опита на пилот да разбие самолета на "Флайдубай"

Едно от най-дълбоките разделения в израелската политика не се дължи на противопоставянето на военните престъпления на страната, а на това кой се очаква да се бие и кой е освободен. Ултраортодоксалните мъже исторически са получавали широко освобождаване от военна служба, като същевременно са продължавали да получават държавни помощи, споразумение, което става все по-спорно на фона на многократните мобилизации на резервистите. Колективният им отказ да служат не се корени в противопоставяне на войните на Израел, тъй като лидерите им твърдят, че военната служба заплашва религиозния живот и задължението им да изучават Тората. Но след години, в които резервистите многократно са били отзовавани от работа и семейства, освобождаването им от служба се е превърнало в мощен източник на негодувание в израелското общество. Домакинствата също така поемат разходите от войнствената политика на Израел. Цените на храните достигнаха рекордно високи нива, като цената на храните, включително пресни плодове и зеленчуци, се е повишила с 9,5% през последните две години, задълбочавайки и без това тежката криза с разходите за живот след години война.

Още: "Виждам велик герой": Нетаняху се срещна с окървавени пътници от отвлечения полет за Тел Авив (ВИДЕО)

И все пак голяма част от опозицията срещу Нетаняху не е опозиция срещу бруталността на Израел срещу палестинците, а гняв от начина, по който той се е справил с това. Основните ционистки партии, противопоставящи се на Нетаняху, са разделени по отношение на лидерството и коалиционната стратегия, докато централна линия на атака срещу Нетаняху е неговата отговорност за провала в сигурността на 7 октомври. Източниците предупреждават, че комбинацията от политическа разцепеност и нарастващо население от тежко въоръжени, травмирани ветерани има исторически прецеденти. „Известно е, че Фрайкорпсът на Германия е бил ветерани, страдащи от посттравматично стресово разстройство, с оръжия и кръвожадна намеса“, казва той. „Не казвам, че Израел след Газа е Германия след Първата световна война, но със сигурност има аспекти от това, които ми звучат подобно.“, твърдят източници на Drop Site News.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Израел се сблъсква и с нарастваща изолация в чужбина, включително ерозия на подкрепата в Съединените щати, която самите израелски служители тайно са третирали като дългосрочна заплаха. Доклад от август сочи, че Израел все повече се превръща в парий като фактор, който може да доведе до разпад на държавата.

Още: Египет многократно е предупреждавал Нетаняху: "Хамас" готви кървава баня

Според друга оценка на ЦРУ, публикувана от Capital & Empire през юли, израелски представители смятат, че американският политически консенсус, който е в основата на алианса, се разпада и че продължаващата зависимост от милиарди долари пряка военна помощ от САЩ може в крайна сметка да стане политически несъстоятелна. Тяхната реакция е била да се търсят по-дълбока интеграция в американските военни, разузнавателни и отбранителни структури – връзки, които би било по-трудно за разхлабване от бъдещите правителства. До тази пролет 60% от американците гледат неблагоприятно на Израел, в сравнение с 53% година по-рано, според проучване на Pew Research Center .

Това влошаване на подкрепата е все по-видимо и в рамките на националната сигурност на САЩ. „Разузнавателната общност в Америка, както и военните е все по-разочарована от реалния и политически капитал, който се изразходва за подкрепа на Израел“, казва източникът. „Докато напредваме с по-нататъшното интегриране на нашия военно-индустриален капацитет с тях, има дълбоко разочарование, че правим това за страна, която ни въвлече във война, която губим, страна, която ни шпионира“, добавя той.

Още: Израел посочва вратата на нидерландски дипломати заради Западния бряг

Докладът на ЦРУ се опитва да разбере как тези напрежения биха могли да си взаимодействат, ако вътрешната криза в Израел се задълбочи – как една-единствена искра може да превърне политическия разрив в открит граждански конфликт и какво би последвало оттам. Сред повдигнатите сценарии бяха чуждестранни технологични и компании за изкуствен интелект, изтеглящи инвестиции или персонал от Израел, което допълнително ерозира вече обтегнатата икономика, регионални правителства, преосмислящи политическата и стратегическа стойност на по-задълбоченото нормализиране на отношенията с Израел, и Хамас или Хизбула, възползващи се от период на вътрешна слабост. Според източниците, докладът използва конкретно термина „граждански конфликт“.

В продължение на десетилетия силата на Израел зависеше не само от оръжия и американска подкрепа, но и от проекцията, че военното му господство, разузнавателното превъзходство и вътрешната сплотеност правят държавата на практика несломима. Но както предупреждава оценката, под тази проекция на огромна сила Израел натрупва икономически, политически и социални противоречия, които само с военна мощ може да не е в състояние да овладее.

Още: Бенямин Нетаняху пред ООН: Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Израел Бенямин Нетаняху избори война Израел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес