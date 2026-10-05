Най-важните новини за деня: 5 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 октомври 2026 г.

СРЕЩА С МАСКИРАН МЪЖ С ПИСТОЛЕТ В РЪКА: ОСНОВНАТА СВИДЕТЕЛКА С ИНТЕРЕСНИ РАЗКРИТИЯ ЗА УБИЙСТВОТО НА ФИЛИПОВ

Маскиран мъж с пистолет в ръка, който слиза най-спокойно по стълбите покрай майка и 9-годишното ѝ дете. Така започва фаталната вечер за пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, стана ясно от думите на репортера на bTV Канна Рачева след заседанието на Окръжния съд в Пловдив, където бяха изнесени нови подробности за движението на участниците преди престъплението.

"ФЕОДАЛНИ ГРАДОВЕ НЯМА": ДЕПУТАТ НА РАДЕВ ЗА УБИЙСТВОТО НА ФИЛИПОВ И СПРЕНИТЕ АКЦИИ ЗА КОНТРАБАНДА

Моето мнение е, че трябва да вярваме на официалната информация, която изнесе директорът на пловдивската полиция, с след това и прокуратурата относно убийството на Илиян Филипов. Трябва да вярваме на тази информация. Това каза в ефира на Нова телевизия депутатът от "Прогресивна България" Димитър Балев, който е и председател на парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията и член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

"ЧЕРНО ТОТО" ЗАД УБИЙСТВОТО НА ФИЛИПОВ? БОЖКОВ ЗА ПАПАЗКИ, ПЕЕВСКИ И 15 МЛН. ЕВРО ЗА СИРАКОВ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Убийството на Илиян Филипов и крайно интересни твърдения на Васил Божков от последните дни поставиха нови важни въпроси около българския футбол. В новия епизод на "Точно попадение" обсъждаме версията за нелегални залози, довели до смъртта на Филипов, бъдещето на Ботев Пловдив, самолета, продаден на братя Папазки, в който се е возил Делян Пеевски до Дубай... както и твърдението, че Наско Сираков и получил 15 милиона евро за Левски от Атанас Бостанджиев. Не подминаваме и поредното разочарование от националния отбор по футбол, новия треньор на ЦСКА, другите новини около Левски и Лудогорец и сагата с Кристиано Роналдо и Португалия.

"ДА, БЪЛГАРИЯ" ИСКА ОТГОВОРИ ОТ ЙОТОВА ЗА ПОМИЛВАНИЯ НАРКОТРАФИКАНТ

От "Да, България" настояха вицепрезидентът Илияна Йотова да даде конкретни отговори по случая с помилвания Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

СИГУРЕН БАЛОТАЖ И ДВЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗНЕНАДИ: "АЛФА РИСЪРЧ" ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ

37% е очакваната избирателна активност на база списъците на ЦИК на президентските избори на 25 октомври 2026 г., като при това положение със сигурност ще има балотаж. Това стана ясно от думите на Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" по БНТ във връзка с електоралните нагласи преди изборите. Става въпрос за моментна картина чрез изследване на "Алфа Рисърч", проведено в периода 24 септември 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни чрез пряко, стандартизирано интервю с таблети по домовете на интервюираните лица.

ДАЛИ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2027 Г. ЩЕ Е ЧИТАВ? ПЪРВИ ЗНАЦИ (ВИДЕО)

След като Европейската комисия порица България за нарушаване на правилата на ЕС за дълговете, през юни от Брюксел заявиха, че срещу страната ни ще бъде започната процедура срещу свръхдефицит. Няколко месеца по-късно, представители на ЕК пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджет 2027г.

"7, 10 И 12 КЛАС ЩЕ СА ОПИТНИ ЗАЙЧЕТА": ПЪРВИ РЕАКЦИИ СЛЕД КАТО МОН ПУБЛИКУВА НОВИТЕ ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕ

Това, от което се опасявах, се е случило, и сегашните 7, 10 и 12 клас отново са превърнати в експериментални зайчета, както и родители, учители, квестори. Това написа Леона Асланова, консултант, експерт и преподавател по иновации, по отношение на публикуваните от МОН нови модели на изпити, които засягат учебната 2026-2027 г. и въвеждат интегрирания компонент.

ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ: ИМА ОПАСНОСТ ОТ НОВА ПЪЛНА БЛОКАДА НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК (ВИДЕО)

Има опасност от нова пълна блокада на Ормузкия проток. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения: “Пропускваемостта на кораби, която има там е много условна. Другите маршрути също са поставени под въпрос, ако говорим за износа на нефт на Саудитска Арабия през Червено море, предвид периодичните атаки, които хутите правят по този петролопровод. За съжаление нямам особен оптимизъм от това, че няколко петролопровода работят и че няколко танкера са минали през Ормузкия проток, тъй като проблемът остава, той не е решен, а проблемът се нарича война. Войната на САЩ с Иран, респективно затварянето на Ормузкия проток.“ Още: Три петролни танкера са били ударени от снаряди в Ормузкия проток

МИЦКОСКИ С "ЧАСТНО ПОСОЛСТВО" ВЪВ ВАШИНГТОН: БЛИЗКА ДО ВЛАСТТА ФИРМА ДАВА 1,56 МЛН. ДОЛАРА ЗА ЛОБИЗЪМ В САЩ (ДОКУМЕНТИ)

Македонският премиер Християн Мицкоски изглежда си има своеобразно "частно посолство" във Вашингтон, тъй като сочена от опозицията за близка до властта фирма дава 1,56 млн. долара за лобизъм в САЩ. Actualno.com разполага със справка по американския Закон за регистрация на чуждестранните агенти (FARA), който отразява най-общо чуждестранния лобизъм в страната. Справката показва следа от анекс към договор от 1 февруари 2025 г. между американската водеща консултантска фирма за правителствени отношения и лобиране Mercury Public Affairs и сочената от македонската опозиция за близка до Християн Мицкоски македонска отбранителна компания ATS Group, базирана в Скопие.

НОВИ ЕВРОПРАВИЛА И НОВИ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА: В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪЗДАВА ОБЩ ФРОНТ ПРЕД ЕК

Отлагане на европейската система за търговия с емисии ETS2, Директивата за възобновяеми източници и забраната на двигатели с вътрешно горене, както и ревизиране на разпоредбите за авиационно гориво SAF и E-SAF са сред исканията на нов своеобразен блок на енергийните асоциации в Централна и Източна Европа, който ще бъде създаден в българската столица в четвъртък, 8 октомври 2026 г. по време на енергийна конференция под егидата на българското енергийно министерство и организирана от Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

ИЛИ ЕС ПОМАГА УКРАЙНА ДА Е БУФЕР СРЕЩУ ПУТИН, ИЛИ ВОЙНАТА ИДВА НА ЕВРОПЕЙСКА ЗЕМЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Когато някой предложи алтернатива на това да се помага на Украйна, каква е тя? Само една – да не се помага. Алтернативата да не се помага е Украйна да падне и би паднала още 2022 година, ако не бяха помогнали Германия, Европа, Великобритания и САЩ. Заплахата просто щеше да е по-близо до вас - на границите на Полша или някъде другаде. И дори сега, когато Украйна е в силна позиция, дронове вече достигат до много европейски страни. Путин просто би станал по-уверен, ако силна Украйна вече не стои на пътя на тези дронове и повече от тях биха достигнали до вас. Така че, когато някой каже, че има алтернатива на това да се помогне на Украйна, той просто не иска да поеме отговорност за ужасния резултат. Ето защо не бих търсил друг вариант освен да помогна на Украйна". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – той говори рамо до рамо с германския канцлер Фридрих Мерц, който дойде в Киев на необявено предварително посещение в украинската столица – ОЩЕ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

НЕДОВОЛНИ СМЕ ОТ ПОРОЧНИЯ ПЪТ НА РУСИЯ: ЛИДЕРИТЕ НА РУСКИТЕ КОМУНИСТИ СЪЗДАВАТ НЕПРИЯТНОСТИ ЗА РЕЖИМА НА ПУТИН

Президиумът на Централния комитет на КПРФ (Руската комунистическа партия) ще публикува цялостна оценка на изборите през 2026 година през днешния ден. Но позицията на партията е отразена в изявлението "За достоен живот и политика на победа!". Това обяви в личния си профил в Телеграм Дмитрий Новиков, зам.-председател на КПРФ. Лидерът на партията - Генадий Зюганов, също се "разписа" с дълга реч и то точно за годишнината от 1991 година, когато руската армия се намеси в подкрепа на тогавашния руски президент Борис Елцин, който беше обявен за нелегитимен от руския парламент, след като го разпусна. 150 души загинаха тогава, а вчера в Москва имаше арести на десетки демонстранти, излезли на митинг на КПРФ. А случилото се иронично резонира с времената, когато все още имаше някакви остатъци от гражданско общество в Русия, които търсеха политическа алтернатива на управлението на руския диктатор Владимир Путин (спомен - ЗАГЛАВНАТА СНИМКА, която е архивна) - ОЩЕ: Руските комунисти скочиха срещу режима на Путин, в Москва има арести (ВИДЕА)

БЕЗМИЛОСТНАТА НОВА СТРАТЕГИЯ НА РУСИЯ ДА ЗАДУШИ УКРАЙНА: ПО-ЛОША ОТКОЛКОТО ПРЕЗ 2022 Г.

От юли насам Русия е сменила тактиката и сега провежда безмилостна, целенасочена операция срещу стълба на украинската икономика - износа на зърно, който се осъществява основно през Черно море. Това е ефективен начин да смаже икономиката на нападнатата страна, тъй като сериозна част от постъпленията в бюджета й идваха от изнасяне на ценния продукт. При това сега положението е несравнимо по-лошо отколкото бе в началото на пълномащабната война през 2022 г., когато Русия също бе блокирала черноморските маршрути. Сега обаче, за разлика от тогава, тя разполага не с Черноморски флот, а с реактивни дронове - маневрени, лесни за управление и насочване на атаките и изключително смъртоносни.

ЕСТОНИЯ ПРЕХВЪРЛЯ ВОЙНИЦИ И КУПУВА ОРЪЖИЯ ДА СЕ БРАНИ ОТ РУСИЯ. УКРАЙНА ГОТВИ ПЛАН КАК ДА СПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА

Естония започва да прилага "стратегия за активна отбрана" с цел да спре потенциална руска инвазия в страната още в самото начало. Затова Талин ще предислоцира за постоянно войници по-близо до границата с Русия - Първа пехотна бригада на естонската армия се премества от Тапа в Йихви, на около 50 км от границата - и ще изгражда нови бази там. Отделно, прибалтийската държава закупува американски и южнокорейски оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели до 300 километра, пише Financial Times.

ТРЪМП ПАК ПРОПУСНА ШАНС ДА СПРЕ ВОЙНАТА С ИРАН

Миналата седмица беше пропусната възможност противопоставянето между САЩ и Иран да поеме към уреждане, вместо към ескалация: Техеран направи предложение, а Доналд Тръмп го отхвърли. Опитът се провали, защото нито една от страните не беше готова на компромис. Ако въпросът приключи дотук, една от тях ще се окаже надценила позициите си. Коя точно - това няма лесен отговор.