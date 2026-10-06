"Имаше заплахи": Тръмп обяви защо САЩ изтеглиха бомбардировачите си от Великобритания (ВИДЕО)

Съединените щати са изтеглили свои бомбардировачи от британската военновъздушна база „Феърфорд“ заради получени заплахи. Това потвърди американският президент Доналд Тръмп, след като Пентагонът съобщи, че самолетите са върнати в постоянните си бази в САЩ. Става дума за около 12 стратегически бомбардировача B-1, които са били разположени във „Феърфорд“. „Имаше някои заплахи. Те не излетяха случайно“, заяви Тръмп пред журналисти пред Белия дом.

Q: What was the threat that prompted you to move those planes out of the UK? Trump: We had an idea that there might be a threat, and why would I leave them there? We had a threat. We know the people who made the threat. https://t.co/p72BWCJ1BD — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

По думите му Вашингтон знае кои са хората, отправили заплахата, но президентът не разкри повече подробности. „Вместо да изкушаваме врага, ще го заловим и ще го победим. Но защо да ги оставяме там? Затова ги преместихме малко. Не много далеч“, каза още Тръмп.

Точният характер на заплахата остава неизвестен. Според източници във Вашингтон, цитирани от Би Би Си, една от разглежданите възможности е опасност от саботаж или опит за атака срещу скъпите и стратегически важни самолети при евентуално ново изостряне на конфликта с Иран.

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Решението идва след сериозен инцидент на 27 септември, когато полицията е получила сигнал за три „подозрителни автомобила“ в близост до базата в графство Глостършър.

Във връзка със случая първоначално са арестувани петима мъже по подозрение в терористични престъпления. По-късно е задържан и шести мъж – британско-ирански гражданин. Всички впоследствие са освободени под гаранция.

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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че бомбардировачите са били преместени като предпазна мярка. Той насочи вниманието към Иран, като обвини Техеран в извършване на терористични действия срещу САЩ и други държави.

Държавният секретар Марко Рубио обаче беше по-предпазлив и отказа директно да свърже инцидента с решението за изтеглянето на самолетите. Според него преместването и ротацията на американски военни сили и техника по света не са необичайни. Рубио подчерта, че Вашингтон продължава да има пълно доверие в сигурността на американските бази и заяви, че британските власти оказват пълно съдействие на разследването.

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Британските власти също посочиха, че базата „Феърфорд“ е сигурна. Случаят около подозрителните автомобили обаче се разследва от звената за борба с тероризма. След инцидента представители на САЩ допуснаха възможна връзка с Иран. Техеран категорично отрече да има участие.

През юли Иран предупреди, че всяка база, използвана за нападение срещу иранска територия, може да бъде разглеждана като легитимна цел за неговите сили. Военновъздушната база „Феърфорд“ в Югозападна Англия се използва от американските военновъздушни сили от десетилетия. През последните месеци оттам са извършвани полети на бомбардировачи B-1 и B-52 към Близкия изток, след като Великобритания разреши използването на базата за американски отбранителни удари срещу Иран.

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