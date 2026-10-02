Арестуваха известен рапър заради обвинение в домашно насилие

Рапърът Рик Рос е арестуван в Маями в четвъртък по обвинения в домашно насилие, включително побой и душене, съобщи "The New York Times". Господин Рос, чието законно име е Уилям Ленърд Робъртс, се е предал доброволно в четвъртък сутринта и се е признал за невинен, след което е бил освободен срещу гаранция от 5000 долара. Освен тежкото обвинение в нападение и душене, той е изправен и пред обвинение в лек побой.

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Арестът е свързан с инцидент от 28 август, когато приятелката на Рос по това време, посочена в документите само като "JK", казала на полицията, че той я събудил "яростен", защото била отбелязана в снимка в Instagram, и започнал да я шамаросва.

Хронология на побоя

Според обвинителните документи насилието е продължило през цялата сутрин. 50-годишният Рос я обвинил, че има връзка с друг човек, и я удрял всеки път, когато тя отричала обвиненията му, включително няколко пъти в гърдите. След това я душил "до момент, в която не можела да диша", като я хванал за яката на суичъра с качулка и я усуквал. Рос също така я хванал за косата и я блъснал в стена, преди да я удари по лицето, причинявайки кървене на устната ѝ.

След като я блъснал на пода и се опитал да я напръска с вода от душа, жената успяла да избяга от къщата. Тя се обадила на приятел да дойде да я вземе, но той бил "отказан" от Рос. Жената изчакала рапърът да напусне дома, след което събрала вещите си и си тръгнала. Двамата живеели заедно от около година преди инцидента.

Снимка: Getty Images

Въпреки че жената не е идентифицирана в полицейския доклад, списание "People съобщи", че Джазма Кендрик, модел и създател на съдържание, е публикувала през уикенда снимки в Instagram, на които се виждат наранявания, за които тя твърди, че са причинени от Рос, включително подута устна. В текста към снимките тя пише: "Денят, в който Рик ми разцепи устната и денят, в който си тръгнах", и добавя: "Той видя в мен боксова круша".

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Според "People" двамата са били заедно най-рано от август 2025 г. Изслушването по обвиненията е насрочено за 22 октомври.

Рос, известен с хитове като "Hustlin" и "Money in the Grave" с Drake, вече е имал проблеми със закона. През 2015 г. той беще обвинен в отвличане, побой и нападение, след като двама негови служители го обвиниха, че заедно с негов охранител ги е бил с пистолет в имота си във Файетвил, Джорджия.

През 2017 г. Рос и охранителят сключват споразумение, по силата на което не оспорват по-леките обвинения в отвличане и нападение, и получават петгодишна условна присъда, припомня БГНЕС.