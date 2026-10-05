Политолог: Президентската кампания започна доста агресивно с темата за помилванията

Кандидатпрезидентската кампания започна още в началото на септември, когато вече бяха ясни основните кандидати. Тя започна доста агресивно с темата за помилванията, която Асен Василев извади. Това коментира в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS политологът от „Тренд“ Димитър Ганев. Според него има и множество фактори, които могат да повлияят на това интересът да е по-нисък, като основният такъв е, че има ясно обособен фаворит. „Когато има такава ситуация, интригата е по-малка и крайният резултат от това нещо ще е по-ниската избирателна активност“, прогнозира политологът.

Още: Изборни анализи: Йотова ще се спъне, ако има "черен лебед". За ГЕРБ опасността да изчезне идва догодина

Според него няма да се запази съотношението между партиите, както беше при парламентарните избори. „Няма да се запази, защото на терена в момента има две партии със сериозно присъствие като проценти на електорална подкрепа и това са ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ пази нива около 14%, а ДПС около 6. Това са 20 на сто от всички избиратели, които декларират, че ще гласуват за тези две формации на бъдещи парламентарни избори. Те нямат кандидати на настоящите президентски избори и съответно разликата между електоралния въпрос на парламентарни избори и електоралния въпрос на президентски избори ще бъде много различен, защото има два големи субекта, които не играят на тези избори“, обясни политологът.

По думите му по-голямата част от избирателите на ГЕРБ и ДПС няма да излязат да гласуват и освен това е много важно основните кандидати Илияна Йотова и Андрей Гюров какви послания ще отправят към тях, за да успеят да ги мобилизират.

Още: "Прогресивна България" и НДСВ: Прилики, разлики и едно предупреждение

Димитър Ганев прогнозира, че по-малко от 200 хиляди от избирателите на ГЕРБ, които са гласували за тях на парламентарните избори, ще гласуват сега за президент. „Част от тях не са решили за кого ще гласуват, като изследването на „Тренд“ показва малка преднина за Гюров. Всичко зависи от това в рамките на тези три седмици кой от двамата кандидати ще успее да направи по-точни послания към тази група“, посочи политологът.

Що се отнася до ДПС – там е по-вероятно под 100 хиляди души да излязат да гласуват, прогнозира Ганев и допълни, че не очаква нито Бойко Борисов, нито Делян Пеевски да отправят послание към кой кандидат да насочат гласовете си техните избиратели. По думите на политолога с най-голяма вероятност може да се прогнозира, че на балотаж ще отидат Йотова и Гюров.

Още: Новата власт разполага с "тефлоново покритие", затова скандалите все още не се "залепят"