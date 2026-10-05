"Може би е време фараонът Путин да освободи еврейския украинския народ? Хич не ми се иска да се стигне до младенците." Това е дословен цитат от рускоезичния телеграм канал "Дабл Ять", който прави препратка към Стария завет с историята с отказа на египетския фараон да пусне евреите, които потиска, - и съответно аналогия с войната на Путин срещу Украйна.

Помним, че в Стария завет еврейският народ е държан в робство в Египет. Бог изпраща Мойсей при фараона с искането: "Пусни народа ми", а когато фараонът отказва, Египет е сполетян от десет бедствия, едно от които е чумата по добитъка. Та в този смисъл появилите се съобщения за чума в Русия, конкретно белодробна според информациите, може, според "Дабл Ять" да се разглежда като съвременно божествено наказание срещу Русия и съответно срещу нейния властелин Путин.

Помним също така, че когато фараонът в Стария завет не се вразумява от изпратените бедствия, последното наказание, което изпраща Бог, е смъртта на всеки първороден син в Египет. В този смисъл е и отправеното мрачно предупреждение на канала за следващите последици от войната.