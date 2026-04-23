След скандално изгонване от "Hell's Kitchen": Йордан разказа, че е бил на косъм от смъртта (ВИДЕО)

23 април 2026, 10:59 часа 0 коментара
Снимка: NOVA
Поредният претендент за най-добър готвач в телевизионния формат "Hell's Kitchen", който бе изгонен от шоуто е професионалният готвач Йордан Илиев от Варна. Той напусна предаването в сряда вечер, 22 април, след като бе отстранен от шеф Виктор Ангелов заради неспортсменско поведение в кухнята. С това той сложи край на участието му и шанса да спечели голямата награда. 

Като следващ гост в подкаста на шоуто Йордан той говори не само за представянето си и конфликтите в Кухнята на Ада, но и за личните уроци в живота. В разговора с водещия Станислав Иванов става дума и за тежката  история с моторите. След катастрофа в детството, при която чупи главата си и оцелява благодарение на лекар стажант, Йордан дълго време е изпитвал страх от мотори. Днес говори за този период с уважение към живота и с повече яснота за риска, който носи моторът, макар да не крие, че усещането за свобода на две колела никога не го е напускало напълно.

Йордан разказва и за много труден личен период, в който е спрял да готви, потънал в депресия и с усещане, че професията го е изтощила заради нулевия социален живот и дългите часове работа срещу сравнително малко признание и заплащане в България. Въпреки това днес гледа на кулинарията като на нещо, за което отново гори, и е категоричен, че иска да се развива именно в тази посока.

Битка за финал

Черните посетиха село Лозен, където получиха възможност да върнат куртките си чрез съревнование с италиански специалитети. Разделени на два отбора, победата извоюваха Събков, Трифонова, Денисиньо и Йордан. Това донесе на Спирова номинация, а в последвалия мастърклас имунитет успя да спечели Галин.

Вечерната резервация отново се оказа тежко предизвикателство за най-добрите седем в Кухнята на Ада. Те се изправиха срещу миналогодишния шампион Мартин, придружен от сребърния медалист Ивайло и някои от най-колоритните участници - Яница, Грозев, Марина и Шкодров.

Ветераните показаха завиден синхрон, докато съперниците им допуснаха поредица от грешки. Това доведе до ново изгонване от кухнята и напрежение между Спирова и Йордан. Поведението на варненския кулинар не остана незабелязано от шеф Виктор Ангелов, който отне куртката и мястото му в надпреварата.

Ева Петрова Отговорен редактор
