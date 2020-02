Спилбърг няма да режисира петия Индиана Джоунс

Холивудската легенда Стивън Спилбърг няма да режисира петия филм от цикъла, посветен на приключенията на археолога Индиана Джоунс.

В главната роля отново ще бъде Харисън Форд, съобщи списание Vanity Fair.Спилбърг самостоятелно е решил да отстъпи място на ново поколение режисьори. В случая говорим за Джеймс Манголд, който засне лентата „Форд срещу Ферари“ (Ford v Ferrari) с Крисчън Бейл и Мат Деймън, отбелязва списанието. Спилбърг възнамерява да бъде само продуцент на „Индиана Джоунс 5“. Харисън Форд каза в интервю за CBS по-рано през февруари, че ще започне снимките след няколко месеца. След няколко дни обаче актьорът обясни, че трудно може да спази посочените от него срокове заради проблеми със сценария и различни други неща.Спилбърг режисира и четирите филма, започвайки от „Индиана Джоунс: В търсене на изгубения кивот“ (Raiders of the Lost Ark, 1981). След това продълженията „Индиана Джоунс и Храмът на обречените“ (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), „Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход“ (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) и „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). Минаха вече 39 години от излизането на дебютната лента.От филмовото студио "Walt Disney" обявиха през 2016-а планове за премахване на пета част от франчайз. Излизането на филма по екраните беше планирано за юли миналата година. По-късно този период е изместен към юли 2020 г., след което е отложен за още една година.Стивън Спилбърг е носител на четири награди „Оскар“ и автор на такива популярни филми като „Челюсти“ (Jaws, 1975), „Извънземното“ (ET the Extra-Terrestrial, 1982), „Списъкът на Шиндлер“ (Schindler's List , 1993) „ Спасяването на редник Райън “(Saving Private Ryan, 1998). Той е създал над 140 филма и сериали.