Стана ясно защо Том Ханкс бе толкова гневен на червения килим в Кан (СНИМКИ)

По време на официалното пристигане за представянето на новия филм на Уес Андерсън "Asteroid City", фотографите уловиха момент, в който актьорът Том Ханкс, придружаван от Уилсън, сериозно повишава тон на човек от организаторите. Чуждестранните медии веднага отбелязаха случката като особено изненадваща, тъй като Ханкс не е известен с изблици на гняв и пререкания. На кадри от случката се вижда изкривената физиономия на Ханкс и как той жестикулира към член на екипа на фестивала, искайки някакво обяснение.

Tom Hanks' wife Rita Wilson explains seemingly angry moment at Cannes, reveals the truth behind photos https://t.co/XK1Jr5X7Lf