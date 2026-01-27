Съдят музиканта Фарел Уилямс

Фарел Уилямс е съден от бившия си партньор в дуото Neptunes Чад Хюго за предполагаеми пропуснати финансови ползи, пише британският вестник "Гардиън“.

Каква е причината

Чад Хюго съди Фарел Уилямс, своя продуцентски партньор в Neptunes, по обвинение, че Уилямс дължи на Хюго до 1 милион щатски долара от приходите за последния им албум в рамките на проекта N.E.R.D. ("No One Ever Really Dies"), от 2017 г.

Neptunes дефинираха звука на поп музиката в края на 90-те и началото на 2000-те години, продуцирайки многобройни изпълнители, включително Келис, Бритни Спиърс, Бионсе и Джъстин Тимбърлейк, а съвместно двамата музиканти издадоха пет албума, припомня „Гардиън“.

Адвокатите на Хюго твърдят, че Уилямс, който сам е продуцент на редица изпълнители, включително Кендрик Ламар и Ед Шийрън, е удържал авторски възнаграждения и акции от приходи от турнета и мърчандайзинг, и че е отказал да сподели документи, които биха изяснили приходите на Хюго, въпреки многократните искания за разкриване на финансови данни. Адвокатите на Хюго казват, че исканията са били игнорирани или изпълнени само с „ограничена“ и „непълна“ документация в „нарушение на оперативното споразумение“.

Представител на Уилямс заяви пред списание „Билборд“, че е в ход стандартна счетоводна проверка. „Заведеното дело е преждевременно, тъй като може дори да няма спор между страните. „Ако счетоводната проверка определи, че се дължат пари, съответната страна ще ги плати. Фарел последователно е действал добросъвестно. Той има голямо уважение към Чад и очаква с нетърпение да разреши този проблем по начин, който е уважителен към общата им история.“

Това е вторият иск, който Хюго е завел срещу Уилямс. През 2024 г. той го обвини в „измамнически“ опит да контролира името Neptunes, а въпросът все още е предмет на разглеждане от съда. По това време представители на Фарел заявиха пред „Билборд“, че са „изненадани“ от такъв развой на нещата.

„Многократно сме се обръщали към него, за да споделим собствеността и администрирането на търговската марка и ще продължим да правим такива предложения“, посочиха те. „Целта тук беше да се гарантира, че трета страна няма да се добере до търговската марка и да се гарантира, че Чад и Фарел ще имат дял от собствеността и администрирането.“ Адвокатите на Хюго оспориха тези твърденията, допълва още „Гардиън“.

Източник: БТА