Албанци извиват ръцете на ЦСКА за 20-годишно крило

Албанци извиват ръцете на ЦСКА за един от ненужните състезатели в състава на Христо Янев. Става въпрос за тима на Влазня Шкодра, който иска да си върне 20-годишното крило Кевин Додай. Както е известно, наставникът на „армейците“ не възнамерява да разчита на младия играч по време на пролетния дял на първенството и поради тази причина шефовете на „червените“ му търсят нов отбор, в който да бъде даден под наем.

Кевин Додай е пред завръщане във Влазня

В ЦСКА обаче са се сблъскали с проблем. През този сезон Кевин Додай вече е записал официални мачове както за „армейците“, така и за Влазня, а това означава, че той няма право да играе за трети отбор. Поради тази причина единственият вариант на „червените“ е да пратят крилото под наем в бившия му отбор. Шефовете на отбора от Шкодра с радост ще си върнат младия футболист, но само при едно условие, което не е никак изгодно за българския гранд.

Влазня иска ЦСКА да продължи да плаща цялата заплата на Додай

Ръководството на Влазня е готово да вземе Кевин Додай под наем до края на сезона, но ЦСКА да продължи да плаща цялата му заплата. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Условието никак не се нрави на шефовете на „червените“ и поради тази причина преговорите между двата клуба продължават. Все пак се очаква в следващите дни да има развитие около евентуалното преминаване на Додай в албанския клуб.

