Обрат: преговорите между Левски и бивш на ЦСКА пропаднаха

Голям обрат в събитията около Левски на трансферния пазар. Преговорите с една от двете трансферни цели на „сините“ пропаднаха. Става въпрос за бившия халф на ЦСКА Марселинцо Кареасо. От няколко дни се говори, че колумбиецът ще пристигне на „Герена“, след като е без отбор от началото на януари. Той дори се беше договорил с клуба за заплата в размер на 15 000 евро, въпреки че според информациите това е с 10 000 по-малко от това, което е получавал в ЦСКА.

Кареасо е претендирал за по-голяма заплата

Марселиньо игра за ЦСКА в периода 2022-2025 г. През лятото на миналата година той не поднови договора си с „червените“ заради претенции към заплатата. Тогава премина със свободен трансфер в Кипър. Там игра половин година, след което прекрати договора си в началото на януари. И от няколко дни се говори, че той ще акостира на „Герена“. Но според колегите от „Мач Телеграф“, Кареасо няма да подпише с Левски. В неделя той е заявил нови изисквания за възнаграждението си и така сам е прекъснал преговорите.

Още: Веласкес с поглед към Суперкупата: Подготвени сме за всичко, което предстои! Искам да вкарваме повече

Левски трябва да търси нови попълнения на трансферния пазар

Това остава Левски със само едно потенциално ново попълнение за момента. Става въпрос за нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Пареа. Но друг клуб, който се бори за титлата в Първа лига, може да изпревари „сините“ за острието. Другата позиция, която искат да подсилят на „Герена“ е тази на централния защитник. От Левски търсят бранител със силен ляв крак.

Още: "Кирил Домусчиев каза на Гонзо: Ако Лудогорец не е първи, ти си аут!"