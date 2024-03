Тайната е разкрита: Наистина ли Джон Сина се показа чисто гол на "Оскар"-ите? (ВИДЕО)

Той обаче шокира всички, като се появи на сцената на наградите "Оскар" чисто гол, държейки плика с името на победителя пред интимните си части. Видът му предизвика множество въпроси, свързани с това дали наистина кечистът се е показал пред огромната аудитория чисто гол с огромен плик, който използва за прикритие.

В Twitter се появи видео, от което става ясно, че мускулестият актьор е носел нещо като бельо в телесен цвят, което покрива седалището и слабините му. Изглежда, че Джон Сина все пак е взел предпазни мерки в случай на неочакван инцидент и по време на церемонията е носел "скромна дреха", която е често използвана за прикриване на интимните зони на актьорите. В медийното пространство се споделя мнението, че образът на Сина е бил трибют към Кен от блокбъстъра "Барби" (2023г.).

We have the final answer: NO @johncena was not fully nude at the Oscars! #johncena #oscars #academyawards #oscars2024 pic.twitter.com/zXxIth1OPf