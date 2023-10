Топ 10 на най-гледаните изпълнения в "Гласът на България" до момента (ВИДЕО)

Едно от основните места, на които хората могат да видят и чуят актуалните участници в "Гласът на България", е интернет и в частност официалният YouTube канал на предаването. Именно от него извадихме десетте най-гледани изпълнения от настоящия сезон до този момент.

10-те най-гледани изпълнения в "Гласът на България"

Ето ги тук, подредени във възходящ ред - от най-малко гледания до най-много.

10. Радослав Гергов - "Freak on a Leash", 84 000 гледания

9. Надежда Ковачева - "And I'm Telling You I'm Not Gong", 85 000 гледания

8. Валерия Войкова - "Мой свят", 87 000 гледания

7. Димитрина Германова - "Creep", 96 000 гледания

6. Боряна Карпатова - "Nothing Else Matters", 97 000 гледания

5. Константина Димитрова - "Остани тази нощ", 109 000 гледания

4. Александра Георгиева - "Вярвай в мен", 117 000 гледания

3. Константин Кацаров - "Черната овца", 121 000 гледания

2. Елена Попова - "I'll Never Love Again", 141 000 гледания

1. Яница Кънева - "Цвете мое", 270 000 гледания